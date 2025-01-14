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    遊平溪只要699！天燈節4大秘境路線揭曉 放天燈、逛老街、DIY

    蛇年好旅遊「699體驗遊」，規劃4條深度導覽路線，由在地嚮導帶領大家走訪平溪、十分與菁桐等各大景點，圖為去年活動資料照。（新北觀旅局提供）

    蛇年好旅遊「699體驗遊」，規劃4條深度導覽路線，由在地嚮導帶領大家走訪平溪、十分與菁桐等各大景點，圖為去年活動資料照。（新北觀旅局提供）

    2025/01/14 12:10

    〔記者陳奕劭／新北報導〕「2025新北市平溪天燈節」將於2月8日在平溪國中、2月12日在十分廣場登場，活動特別推出4條「699體驗遊」超值旅遊路線，走訪平溪、十分與菁桐等秘境景點，感受懷舊的鐵道文化、清幽的自然環境，參加遊程還能體驗DIY祈福手作，並獲得100元商圈抵用券與天燈節天燈施放券，即日起可至平溪天燈節官網報名，費用699元，相關訊息可至新北市觀光旅遊網、臉書粉專「新北旅客」或平溪天燈節官網查詢。

    市府觀光旅遊局介紹，「十分體驗遊—清幽望古線」探訪平溪線望谷車站周遭秘境景點，含慶和吊橋遺跡、望谷瀑布景觀與十分老街聚落；「菁桐體驗遊—迎春遊趣菁桐線」探索石底大斜坑遺址與菁桐礦業生活館，接著走進菁桐車站與菁桐老街，感受靜謐懷舊的氛圍。

    觀旅局指出，「平溪體驗遊—鐵道秘境線」走入充滿古色古香的嶺腳老街、欣賞蔡家洋樓西式建築和嶺腳瀑布自然景色；「平溪體驗遊—日治巡古線」探索日治防空洞與警報鐘亭，接續探訪觀音巖，並觀看平溪火車緊鄰民宅屋頂駛過的奇景，感受前人生活與寄託的歷史痕跡。

    觀旅局表示，參加任一路線體驗遊程，還能參加祈福手作DIY，可親手製作平溪祈福茶包、十分木製御守與菁桐祈福竹筒等在地特色紀念品，並獲得100元商圈抵用券與天燈節天燈施放券，即日起可至官網報名，費用皆699元；2月8日參加現場活動任務，至新北幣服務台掃描獎勵QR Code，可獲得1張價值100元新北幣合作店家優惠券。

    699體驗遊程安排當地特色的DIY祈福手作，像是平溪祈福茶包、十分木製御守及菁桐祈福竹筒，增添民眾對平溪文化的認識與感知歷史底蘊。（新北市觀旅局提供）

    699體驗遊程安排當地特色的DIY祈福手作，像是平溪祈福茶包、十分木製御守及菁桐祈福竹筒，增添民眾對平溪文化的認識與感知歷史底蘊。（新北市觀旅局提供）

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