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    長榮航空、航勤、空運倉儲 取得客貨運IATA CEIV鋰電池認證

    長榮航空、長榮航勤及長榮空運倉儲獲得國際航空運輸協會（IATA）頒發的CEIV鋰電池認證。（長榮航空提供）

    長榮航空、長榮航勤及長榮空運倉儲獲得國際航空運輸協會（IATA）頒發的CEIV鋰電池認證。（長榮航空提供）

    2025/01/14 11:53

    〔記者蔡昀容／台北報導〕長榮航空、長榮航勤及長榮空運倉儲獲得國際航空運輸協會（IATA）頒發的CEIV（Center of Excellence for Independent Validators）鋰電池（Lithium Batteries）認證，是台灣首家獲得客、貨運雙認證的航空公司。

    鋰電池應用日益廣泛，且電商產品快速成長，常出現於航空貨運或旅客行李，運輸需求增加。面對趨勢，長榮航空以安全為首要考量，與系統公司合作，從訓練、自我監測到風險與品質管理，確保符合國際規範，並降低運輸風險，提升鋰電池運輸的可靠性。

    長榮航空這次的認證範圍涵蓋客運、貨運與地勤作業的各環節。客運領域涵蓋旅客行李檢查、飛行員與空服員的應變訓練及航機滅火設備的完善；貨運領域則強化鋰電池貨物的儲存、裝卸及運輸管理。全面性作業體系皆遵循IATA最嚴謹標準，確保貨物與行李的運輸安全。

    長榮航空表示，這次以「零缺點」標準通過CEIV鋰電池認證，也是繼2021年與2024年連續兩度取得CEIV Pharma冷鏈藥品認證後，成為台灣首家同時擁有鋰電池與冷鏈藥品雙認證的航空公司。

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