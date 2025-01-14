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    新北捷運輕軌常客回饋金逾400萬未領 2月起歸零

    新北捷運公司推出「持電子票證搭乘輕軌累積滿200元回饋50元」的75折優惠計畫，截至去年底，還有400多萬元回饋金尚未領取。圖為淡海輕軌。（記者賴筱桐攝）

    新北捷運公司推出「持電子票證搭乘輕軌累積滿200元回饋50元」的75折優惠計畫，截至去年底，還有400多萬元回饋金尚未領取。圖為淡海輕軌。（記者賴筱桐攝）

    2025/01/14 11:18

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北捷運公司自2020年2月1日起，推出「持電子票證搭乘輕軌累積滿200元回饋50元」的75折優惠計畫，每年結算至隔年1月底，淡海輕軌與安坑輕軌旅客皆適用，累計2024年回饋金還有400多萬元尚未領取，民眾須在1月31日前完成兌領，2月1日起將歸零。

    新北捷運公司統計，截至去年12月底，淡海輕軌回饋金尚有2萬4000餘人次未完成兌換，累計未兌換金額約295萬餘元；安坑輕軌回饋金尚有8529人次未完成兌換，累計未兌換金額約117萬元，總計有400多萬元回饋金待領取。

    新北捷運公司表示，回饋金兌領步驟相當簡便，民眾只要在淡海及安坑輕軌各車站，將票卡放置在售票加值機感應區，點選畫面「6筆交易查詢」，即可查看「累積金額」及「可回饋金額」，再點選「現金回饋」，可直接在票卡加值完成兌領，包括悠遊卡、一卡通及愛金卡皆適用。

    此外，其他票種包括學生卡、敬老卡、愛心卡、兒童卡，必須由票卡內扣款搭乘，才能享有票價累積，所以使用基北北桃1200定期票或社福票證扣點數者，無法累積搭乘金額。

    新北捷運公司提醒，民眾搭乘輕軌時，進、出站須確實刷卡，才能累積搭乘票價，搭越多、回饋越多。旅客可於今年1月31日前至新北捷運輕軌各車站，利用電子票證在站內的售票加值機操作領取回饋金，未兌領的回饋金將於2月1日歸零。

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