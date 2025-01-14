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    高雄吉伊卡哇小提燈夯 「吉友們」灌爆陳其邁臉書讚太狠了

    吉伊卡哇小提燈討論度超高。（圖由高市府提供）

    吉伊卡哇小提燈討論度超高。（圖由高市府提供）

    2025/01/14 11:53

    〔記者王榮祥／高雄報導〕2025高雄燈會小提燈「吉伊卡哇（Chiikawa）」現身後，全台唯一非蛇提燈引爆話題；高雄市長陳其邁臉書也被「吉友們」灌爆，讚嘆「太過份」、「太狠了」，還有媽媽說「想回去唸小學（高雄小學生農曆年可領到）」。

    2025高雄燈會小提燈主角是「吉伊卡哇（Chiikawa）」！紙雕設計師以精緻的紙雕提燈工藝，打造出全台最具人氣話題的小提燈。

    高市府說明，寒假前，高雄市國小、幼兒園及特殊學校學童，都可以免費領到1盞小提燈喔！正式發放時間預定2月8、9日，每日下午4點至發完為止，發放地點在高雄港16-18號碼頭（輕軌旅運中心站），需現場排隊領取，1人限領2盞，數量有限，發完為止。

    陳其邁發布「吉伊卡哇」小提燈的臉書網頁這兩天被灌爆，網友留言「太瘋狂了，邁邁太狠了」、「高雄真的很誇張耶」、「逼我去高雄排隊」、「去年小鴨今年卡哇，高雄真令人羨慕」、「看來高雄人連走在路上提個燈籠都感覺會發生危險」。

    陳其邁表示，很多人在他臉書留言，還有人開玩笑說應該派出運鈔車保護小提燈安全，他則想到高雄幅員太遼闊，國小、幼兒園孩子如果來現場排隊，一定很麻煩，所以比照前例，讓孩子放寒假前先領到吉伊卡哇；幕僚形容，這算是鼓勵爸媽帶孩子搬來高雄的計謀之一。

    吉伊卡哇小提燈超卡哇伊。（圖由高市府提供）

    吉伊卡哇小提燈超卡哇伊。（圖由高市府提供）

    吉伊卡哇小提燈傲視全台諸蛇。（圖由高市府提供）

    吉伊卡哇小提燈傲視全台諸蛇。（圖由高市府提供）

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