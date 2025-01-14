勞動部培力計畫 推薦台東縱谷3處輔導點春遊

台東鹿野是紅烏龍故鄉，「鹿野紅烏龍茶暨茶葉生產合作社」在春節期間，合作社將帶領遊客漫遊茶鄉，細細講述鹿野茶金的故事。（記者黃明堂攝）

2025/01/14 11:32

〔記者黃明堂／台東報導〕勞動部高屏澎東分署推動多元培力就業計畫，協助地方發展特色產業，創造在地就業機會，帶動地方創生，也營造出套裝旅遊據點。農曆春節即將來臨，特別推薦3家台東多元培力計畫單位，讓民眾在旅途中感受道地的台東風情。

位於台東池上的萬安社區雖是池上最小的村落，卻擁有最大有機田區，採用自然農法栽種稻米，「萬安社區發展協會以「稻米原鄉館」為平台，推廣小農自產自銷的優質米與各式農產如菜脯、醃梅子等。協會透過培力就業計畫，吸引青年投入產業，並以全村為文化館，透過農村文化解說、農事體驗等活動，讓訪客用五感體驗農村生活。今年春節，可預約農村導覽，乘坐鐵牛車穿梭伯朗大道，欣賞金黃色稻浪，享用特色碗公餐、米珍珠奶茶與酥脆鍋巴，深刻體會農村生活的美好，了解更多資訊請至官網「池上稻米原鄉館」。

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在鹿野高台的「有限責任台東鹿野紅烏龍茶暨茶葉生產合作社」則結合老農與青農，塑造鹿野作為紅烏龍原創地的品牌形象。春節期間，合作社將帶領遊客漫遊茶鄉，細細講述鹿野茶金的故事，並在龍田大草原品嚐一杯香醇紅烏龍，為旅程增添溫暖與品味。此外，合作社推出多款紅烏龍創意產品，如茶餅、茶麵、核桃糕等，特別推薦經典紅烏龍茶禮盒包括金萱、大葉烏龍、沁玉與武夷四款特色茶，無論是送禮或自用都很適合，有興趣的民眾請至官網「紅烏龍合作社」。

坐落延平鄉以布農族為主的「有限責任台東縣原住民布拉谷果菜生產合作社」，致力推廣健康、無毒的農特產，並藉由走讀巴喜告部落活動，帶領遊客探索部落特色景點，如全台唯一的聽裝加油站、一人郵局及布農家族門牌等趣味設施。為迎接新年，合作社推出炒樹豆茶包DIY，邀請遊客親手翻炒樹豆、製作茶包，享受滿室豆香的樂趣，同時深入了解布農族的傳統與文化。預約活動請至官網「布拉谷嚴選農特產」。

高屏澎東分署長郭耿華表示，透過多元培力就業計畫，這3家計畫單位藉由創新與傳承，讓更多人看見台東在地的多元文化與產業魅力，同時帶動地方經濟，吸引青年返鄉參與，創造更美好的農村生活。春節走春，來一趟台東縱谷山線，體驗獨特的農村之美與在地文化，共同支持在地產業，為春節增添不一樣的精彩回憶。

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