北市民權大橋改建交維便橋 將變身人行自行車景觀橋

民權大橋改建交維便橋（右側）未來將變身人行自行車景觀橋，圖為內湖往松山端眺望的模擬圖。（台北市新建工程處提供）

2025/01/14 10:50

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府工務局新建工程處辦理「民權大橋跨河段上部結構改建統包工程」，改建過程中使用的交通維持便橋，在今年階段性任務完成後，將活化變身為人行自行車景觀橋，串聯松山、內湖兩岸河濱綠地，新工處表示，預計明（2026）年完工，優美的造型可望成為河濱公園的視覺焦點及打卡新地標，也會成為松山機場起降飛機上旅客見到的台北門戶新意象。

新工處科長郭玉仙表示，為減少民權大橋改建過程對交通的影響，在民權大橋北側（下游側）施作相同車道數的交通維持便橋，先完成車流改道至便橋後，再進行跨河段主橋拆除改建工程；為避免浪費公帑、提升資源效益，主橋改建完成後，便橋的空間與材料資源將活化再利用，調整為跨河景觀橋。

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郭玉仙說明，主橋興建完成，將保留交維便橋的部分墩柱，改建為一座全新的人行自行車景觀橋，設計採流暢的曲線、輕薄的橋板，以塔柱搭配鋼索懸吊的無障礙環形牽引道，串聯松山及內湖河濱公園自行車道；景觀橋上的觀景平台視野廣闊，可觀山、賞河，欣賞松山機場飛機起降，享受夕陽餘暉，落日向晚霞，水岸波光之美。

另外，牽引道上的橋塔與鋼索，也能搭配投射光源，展現橋體螺旋曲線及鋼索線條之美，落成後會依平日、假日及節慶模式進行不同燈光照明美化，營造多層次的美感，預計2026年完工，啟用後的景觀橋，可望成為當地的休憩賞景新地標，及松山機場起降可見的台北門戶新意象。

民權大橋改建交維便橋未來將變身人行自行車景觀橋，圖為內湖端牽引道模擬圖。（台北市新建工程處提供）

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