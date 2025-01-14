推日光海島生活節 「邁」5人嗨唱「海上的人」

宣傳2月首度登場的日光海島生活節，陳其邁與4國使節組團嗨唱滅火器知名歌曲「海上的人」。（高市府提供）

2025/01/14 11:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕為宣傳今年首度舉辦的日光海島生活節，高雄市長陳其邁與美、日、菲、泰駐高代表首度鏡頭前合體，組跨國5人樂團嗨唱滅火器「海上的人」，短片今正式發表；陳其邁被問到活動當天是否現場演出時，笑說自己五音不全，如果唱歌怕民眾跑光，要再看看。

行政暨國際處表示，短片拍攝當天，擔任吉他手的馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處長崔瑞霞高喊：「Are you ready?」，瞬間炒熱氣氛，由高雄市長陳其邁擔綱主唱、美國在台協會高雄分處長張子霖挑戰鼓手，泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處長陳燦榮則為鍵盤手。

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最讓大家驚喜的，是日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史，大學玩團的他自帶一把貝斯、認真鑽研樂譜，展現十足職人精神！五人分別以中、日、英、泰四種語言，邀各國朋友在2月22日及23日一起到中央公園體驗各國海島風情。

高市行政暨國際處長張硯卿預告，「日光海島生活節」以海島精神和多元共融為主題，匯聚台灣、菲律賓、泰國、日本、美國及新南向特色，規劃多國人氣歌手及移工樂團表演、異國美食及質感手工品牌。

現場還有KOL戶外講座、互動攝影展、藤球體驗等多元內容，展現各國文化活力，更期盼讓來自各地的朋友開心互動、深化了解。

活動也特別打造「日光海島生活節」主題輕軌列車，以美日菲泰及高雄等地標及文化風情作為設計主題，即日起至2月23日將穿梭在港都市區。

宣傳2月首度登場的日光海島生活節，陳其邁與4國使節組團嗨唱滅火器知名歌曲「海上的人」。（高市府提供）

「日光海島生活節」主題輕軌列車即日起穿梭在港都市區，打造海島風情的城市移動風景。（高市府提供）

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