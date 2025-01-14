北市整宅更新再降意願整合比 8成即進入模擬選屋

目前整宅專案推動中的南機場整宅，如意願整合達8成，可立即進入第3階段模擬選屋。（圖由台北市更新處提供）

2025/01/14 10:41

〔記者何玉華／台北報導〕台北市都市更新處推動整建住宅更新，今（14）日公告調降「整建住宅專案計畫」公辦都更第二階段意願門檻至8成，加速整宅社區進入第3階段模擬選屋，協助住戶釐清權值、找補金額及房型規劃，以目前推動中的南機場整宅單元五及信維整宅為例，只要意願整合達8成，可立即進入第3階段模擬選屋。

更新處表示，為加速上千戶尚未重建的整宅更新，市府已在2023年10月公告實施「臺北市整建住宅專案計畫」，推出增加容積獎勵及補助經濟弱勢貸款利息等服務，順利提高居民參與都更的動能。由於整宅屋況日趨劣化，公共安全、環境窳陋等問題逐漸浮現，重建有必要性與急迫性。為縮短整宅方案評估階段整合時程，今再公告調降「整建住宅專案計畫」公辦都更第二階段意願門檻至8成，加速整宅社區進入第3階段模擬選屋。

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整宅是北市府早期為安置公共工程拆遷戶而興建，考量安置需求龐大及拆遷戶經濟狀況，住宅單元面積約8至15坪，百戶至千餘戶不等的高密度集合住宅，居住面積狹小，更新整合比一般社區更加困難；更新處表示，許多民眾在說明會上表示，社區戶數多且產權複雜，再加上住戶更迭，以致多年來辦理更新溝通及意願整合極為困難，擔心達到第2階段9成意願門檻將經歷漫長的整合過程。

更新處考量整宅建物多逾50年，建築物已不符都市應有的機能，以及住戶對居住安全的需求、盡快拆屋重建的期盼，經研議後調降整宅公辦都更第2階段門檻至8成以加速推動更新，以目前整宅專案推動中的南機場整宅單元五及信維整宅等案為例，如意願整合達8成，可立即進入第3階段模擬選屋，相關住戶溝通也持續進行，以充分瞭解住戶需求，作為招商的重要基礎；後續第3階段選配率達9成後將啟動招商。

目前整宅專案推動中的信維整宅，如意願整合達8成，可立即進入第3階段模擬選屋。（圖由台北市更新處提供）

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