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    「蛇來運轉過好年」春節花海開幕 展期至元宵節

    澎湖縣長陳光復與幼兒園學生，共同種下風箏花海。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣長陳光復與幼兒園學生，共同種下風箏花海。（記者劉禹慶攝）

    2025/01/14 10:25

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府為迎接蛇年的到來，林務公園管理所推出「蛇來運轉過好年」花海主題活動，於澎湖休憩園區展出，活動時間即日起至3月31日，橫跨農曆春節至元宵節，迎接返鄉過年人潮，今（14）日由澎湖縣長陳光復，率領幼稚園小朋友種下風箏花海揭開序幕。

    此次花海展區面積達1.8公頃，種植20萬株矮牽牛，涵蓋10種色彩繽紛的花朵，打造出壯麗的春日景緻 。陳光復第一任縣長任期，便積極推動花海景觀，活動已經走過了11個年頭，每年都推出新穎的主題和設計，吸引大量遊客前來走春，成為春節返鄉旅遊一大亮點。

    今年澎湖縣林務公園管理所以「蛇年」為主題，特別設置了富有創意的輪胎蛇與風車蛇裝置藝術，增添了藝術氛圍，也讓整個花海展區更具獨特的蛇年韻味。縣長陳光復今日前往澎湖休憩園區巡視花海展區，並與明圓幼兒園的孩子們共同參與裝置藝術的創作，為花海增添了更多童趣與年節氛圍。

    陳光復表示，花海已經成為澎湖冬季旅遊的一大特色，今年希望通過『蛇來運轉過好年』的主題活動，為民眾帶來更多的歡樂與祝福，並感謝明圓幼兒園的師生共同參與這項活動，讓這個春天更加溫馨與充滿創意。澎湖縣林務公園管理所提醒，花期較短，欲賞美景的民眾應把握時機前來。同時，為了維護園區的自然美景，請大家在賞花的同時，不要採集或踩踏任何花草，共同守護這片美麗的花海。

    澎湖花海邁向第十一年，展期由農曆春節至元宵節。（記者劉禹慶攝）

    澎湖花海邁向第十一年，展期由農曆春節至元宵節。（記者劉禹慶攝）

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