中市推動共享車位遭質疑變相收費 停管處：改善佔用、方便洽公

市府推共享停車，豐原區公所停車場原本不用收費，現在要收費，民眾質疑共享停車只是變相收費。（記者歐素美攝）

2025/01/14 10:39

〔記者歐素美／台中報導〕台中市汽車登記數量高達118.8萬輛，稱霸六都，台中市政府去年起推動共享車位，釋出公家單位停車空間供民眾停車，交通局號稱去年共釋出1553個停車位，但民眾反映指出，許多共享車位民眾原本就可停車，市府只是「變相收費」；停車管理處對此回應指出，各停車場狀況不同，有的共享收費可改善附近居民長期佔用的情形，讓洽公民眾有車位可停，更公平。

台中市政府因應民眾停車需求，去年6月起試辦推動共享車位，盤點公家機關夜間與例假日可釋出停車位的空間，分三波共釋出太平坪林圖書坪館、清水港區藝術中心、太平屯區藝文中心、豐原區公所、豐原戶政事務所、潭子區公所、北屯區寶之林園區、南屯區公所、北屯區公所、龍井區公所、東區區公所、太平區戶政事務所、西屯區公所、南區區公所、霧峰區公所、神岡區公所（廣停一）、大雅區公所、中區區公所、梧棲親子圖書館等共19處共1553個停車位。

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交通局表示，市府以「先公後私」方式，實施共享車位，委託民間進行改善與收費管理，提供民眾在夜間與例假日停車成效反應佳，方便周邊居民停車，除了有效改善民眾停車問題，也讓來台中旅遊的遊客增加停車地點選擇，逾4座立體停車場的停車格數，折合省下20億停車場。

但民眾反映，許多共享停車的停車場，民眾原本即可免費停車，例如豐原區公所、港區藝術中心、神岡區公所等，共享停車只是「變相收費」，並未釋出多餘的停車格；民眾認為許多位在市中心的學校應開放民眾停車，另例如陽明市政大樓地下停車場，夜間或假日應開放民眾停車，才可真正改善停車位一位難求的窘境。

停管處表示，各處停車場狀況不同，例如南屯及南區公所地下停車場，即夜間開放民眾停車，解決民眾停車不便的問題；豐原區公所及港區藝術中心等改為收費，則可改善附近居民佔用停車位的情形，讓洽公民眾有位子可停；學校是否開放停車，考量校園安全及家長擔心，要尊重學校；至於陽明市政大樓，目前假日及夜間都已開放平面停車位供民眾停車。

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