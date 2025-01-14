今陽光露臉各地回溫入夜轉雨 明冷氣團報到各地轉濕冷

預估今白天天氣穩定，溫度可望更高，不過下半天起南方雲系會逐漸北上，入夜可能出現降雨機會。（資料照）

2025/01/14 09:39

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（14）晨受到輻射冷卻作用的影響，西半部地區的溫度仍然偏低，最低溫出現在新竹峨嵋的6.7度，其次是新竹關西的7.0度以及新竹寶山的7.5度，預估今白天天氣穩定，溫度可望更高，不過下半天起南方雲系會逐漸北上，入夜可能出現降雨機會。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在臉書表示，今白天陽光露臉，氣溫將比昨天更高一些，北部、東半部高溫可以來到21-23度，中部、南部高溫則有機會來到23-25度，跟昨天相比普遍會有2-3度的升幅，北台灣的上升幅度又更大一點，陽光下會感覺比較舒適、溫暖。

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下半天起南方雲系會逐漸北上，各地雲量漸增多，入夜後降雨情況會慢慢開始出現，明（15日）南方雲系北上的情況在明天會最為明顯，水氣偏多，各地都有短暫陣雨機會，雨勢不大，但是降雨機會高，民眾外出務必要記得攜帶雨具出門。

週四（16日）南方雲系逐漸離開，降雨的範圍會縮減到東北季風迎風面的大台北、東半部地區，西半部可望恢復多雲或有陽光的天氣型態；週五到週六（17-18日）白天期間受乾冷空氣影響，水氣更為減少，預估各地都將是多雲到晴的天氣型態，最快要等到週六（18日）晚間至週日（19日）白天才會有微弱鋒面要掠過台灣附近，到時候各地雲量增多，北部、東半部以及中南部山區有局部短暫陣雨機會，不過預估這波鋒面的結構並不好，而且通過很快，降雨的情況應該影響有限。

氣溫部分，新一波大陸冷氣團明南下，配合降雨的天氣，各地白天的高溫跟今天相比將會明顯下降轉冷，預估明北部、東北部白天高溫只剩下14-16度，比今天要下降了7-9度之多，中部及花東地區高溫也會降到19-21度，比今天下降了3-6度，南部地區明天白天的高溫大約在21-22度，比今天下降了2-3度左右，北台灣感受上可能會特別濕冷，務必要注意今明兩天溫度上的差異變化。

明晚之後一直到周四、週五將是冷空氣較強的一段時間，甚至一直到週六清晨都還是有低溫發生的機會，雖然天氣型態會逐漸轉為乾冷，不過要特別留意輻射冷卻作用發揮的情況，預估台南以北到宜蘭一帶空曠地區將有8-10度低溫發生的機會，高屏、花東空曠地區也可能有11-13度低溫出現，至於台北市區低溫則是預估會落在12-14度之間。

週六白天起溫度會逐漸上升，週日回升的幅度又會更多一點，要等到週日晚間微弱鋒面掠過後，東北季風再度增強，溫度才又會有下降的趨勢。

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