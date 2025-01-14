鋒面+強冷空氣來襲 明北台氣溫驟降、越晚越濕冷

吳德榮指出，明日鋒面雨帶挾強冷空氣南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，同時南方亦有水氣移入，山區有局部短暫雨的機率，3000公尺以上高山有飄雪機率；北台氣溫驟降、愈晚愈濕冷。（資料照）

2025/01/14 08:59

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，許多地區清晨低溫常下探到10度以下，氣象專家指出，受鋒面挾強冷空氣南下，以及南方水氣移入影響，預估明日北台氣溫驟降、愈晚愈濕冷，且北部、東半部、山區都將有局部短暫雨。週四至週五因強冷空氣籠罩，氣溫降至最低。至於週六至下週一早晚仍因「輻射冷卻」氣溫仍偏低。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今天清晨平地最低溫為新竹縣峨眉鄉6.7度，今晨冷空氣雖減弱，但因「強輻射冷卻」影響，今晨仍有大範圍10度以下的低溫。預估今日白天各地晴朗穩定，明顯回暖，至於早晚仍冷，日夜溫差大，應注意適時調整穿著。

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吳德榮指出，明日鋒面雨帶挾強冷空氣南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，同時南方亦有水氣移入，山區有局部短暫雨的機率，3000公尺以上高山有飄雪機率；北台氣溫驟降、越晚越濕冷。

吳德榮表示，週四至週五因強冷空氣籠罩，氣溫降至最低。週四白天起漸轉乾，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。至於週六至下週一冷空氣逐漸減弱，氣溫逐日回升，早晚仍因「輻射冷卻」而偏低；各地晴時多雲，東半部偶有零星飄雨的機率。

吳德榮提到，最新歐洲模擬顯示，此波強冷空氣約以達「大陸冷氣團」的機率為最高，但是否會因夜間「輻射冷卻」而升級？需密切觀察。預估部分平地最低氣溫仍將降至10度以下，提醒民眾應注意保暖、以保健康。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」提到，預估本週五白天起，大陸冷氣團開始減弱，台灣各地氣溫回升，雖然週六清晨還受輻射冷卻影響，天氣涼冷，西半部地區氣溫偏低，日夜溫差偏大；但是週五至下週一環境持續偏乾，各地為多雲到晴，僅東半部地區有局部零星短暫雨，白天適合年終大掃除的安排。

「林老師氣象站」提到，預估週五至下週一環境持續偏乾，各地為多雲到晴，僅東半部地區有局部零星短暫雨，白天適合年終大掃除的安排。（圖擷自臉書）

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