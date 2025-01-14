大年初三、初四國道北上高乘載 苗警建議2替代路線

國道一號銅鑼、公館、苗栗、頭屋等4個交流道將於1月31日（初三）及2月1日（初四）的下午1點到6點實施北上高乘載。（圖由警方提供）

2025/01/14 08:56

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗警分局轄內多熱門景點，預期農曆春節假期將吸引許多遊客及返鄉人車潮，警分局會勘，與地方投入警民力，規劃交通疏導措施；另，因應所轄國道一號4個交流道將於1月31日（初三）及2月1日（初四）有北上高乘載，也建議用路人可由2個替代路線接台61線北上。

苗栗警分局邀集義警、各鄉公所人員、守望相助隊等相關政府單位及民間業者，辦理春節連續假期易壅塞路段及替代道路之交通規劃、疏導作為會勘，經研討後，將針對轄內三義勝興車站、木雕博物館、功維敘隧道、客家文化發展中心、出磺坑油礦陳列館、明德水庫風景區等熱門景點，規劃春節連假交通疏導計畫。

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苗栗警分局表示，依照往年經驗，春節假期人車流分成添購年貨、返鄉、走春等階段，將對各風景區及市區道路交通造成衝擊，已妥善規劃警力、義交、義警及守望相助隊全力投入疏導交通工作，期能確保春節期間交通順暢。

另，國道一號銅鑼、公館、苗栗、頭屋等4個交流道將於1月31日（初三）及2月1日（初四）的下午1點到6點實施北上高乘載，乘載3人以上車輛方可上國道，警分局也同步派員實施管制。

警分局建議用路人，於三義地區可由縣道140線往西直行，接台61線西濱快速公路北上。銅鑼地區則由可縣道128線往西直行，接台1線轉台61線西濱快速公路北上。

警方於三義木雕博物館會勘交通疏導規劃。（圖由警方提供）

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