01/14 各報重點新聞一覽

柯文哲北市長任內爛攤又添一筆，北藝中心承包商雙喜營造對北市府提告，要求給付1.74億元爭議款。（資料照）

2025/01/14 06:52

自由時報

自由日日Shoot》柯北市長任內再爆爛帳 北藝中心包商求償1.74億

台北表演藝術中心歷經承包商理成營造倒閉、延宕七年完工，前台北市長柯文哲拍板追加設計監造單位二．三六億元技術服務費，遭質疑依合約北市府不必賠錢，柯卻在卸任前兩天、且預算未送審，便拍板撥發部分款項，市議會於二○二三年送監院調查；如今北藝中心再爆柯任內爛攤，承包商雙喜營造提告，要求北市府給付一．七四億元爭議款，若市府敗訴，更須支付從二○二二年起至官司結束止，每年高達八七○萬元的利息，全由市民買單。

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美3級管制AI晶片 中國等22國遭封殺

美國政府昨表示，將進一步限制人工智慧（AI）晶片與技術的出口，透過對可銷售多數國家的算力設定上限，分三級管制，台灣、日本、英國與荷蘭等美國十八個關鍵盟友為第一級，出口不受限制，對中國等第三級國家則禁止出口。

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146名高階警官異動 三線三星廖美鈴 首位女性警政副署長

因應多名高階警官本月十六日屆齡退休，警政署昨發布包括副署長、航警局長等高階警官達一四六名職務調動，牽動十名縣市警局長換血，其中最受矚目者，是新任副署長廖美鈴，繼擔任台灣警政史上首位三線三星高階女警官，再成為史上首位女性副署長，打破高階警官都是男性的刻板印象；此次人事調動統一在本週四辦理交接到任。

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聯合報

第6度叩關環評…四接案 環團促謝國樑表態

基隆第四天然氣接收站（四接）本周五第六度叩關環評初審會議，基隆市工商團體昨天首度表態支持四接，同時間守護外木山行動小組等公民團體也在基隆市府前表達反對四接立場。

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健保總額斷頭制 恐衝擊患者權益

頭痛患者就醫，醫師安排電腦斷層竟需等五個月；病人術後回診，卻掛不上執刀醫師門診。南區健保分局近三年實施醫院總額制，由醫院自行控制健保點數，造成諸多亂象。醫界憂心新制將於今年全國試辦，如缺配套措施，將嚴重損害病患權益。

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中國時報

川普經濟軍師：盟國若報復高關稅 美拒協防

美國總統當選人川普即將於20日就職，他將祭出什麼樣的高關稅政策，全球矚目。準白宮「經濟軍師」米蘭（Stephen Miran）支持將平均關稅提高到20％，甚至50％；如果美國的盟邦對此實施報復，美國也可宣布不履行共同防禦義務。米蘭並主張與中國及歐洲等簽署「海湖莊園協議」，亦即創造一份《廣場協議》2.0，避免各國透過貨幣貶值，讓美元升值，抵銷高關稅的效果。

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股匯雙殺台幣貶破33元 9年最低

黑色星期一！美國去年底經濟數據轉好，聯準會降息預期大降，美股大跌、美元指數進逼110，隔空打趴台灣股匯。台股13日重挫523點，外資爆砍556億元，終場收在22488.33點，季線、半年線都失守；匯市慘遭外資血洗，新台幣重貶1.55角，收在33.119元，摜破33元整數關卡，更創下近9年最低價，榮登最弱亞幣。

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美國政府昨表示，將三級管制人工智慧（AI）晶片與技術的出口，對中國等第三級國家禁止出口，示意圖。（歐新社檔案照）

新任警政署副署長廖美玲。（記者王冠仁翻攝）

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