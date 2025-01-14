高雄旗山「阿嬤咖啡」結合社區電器維修站 推低碳旅遊減廢減碳

高雄市旗山區圓富社區以「阿嬤咖啡」聞名，打造全國最老的咖啡館，平均年齡75歲以上阿嬤擔任服務生。（記者陳文嬋攝）

2025/01/14 00:17

〔記者陳文嬋／專題報導〕高雄市旗山區圓富社區以「阿嬤咖啡」聞名，打造全國最老的咖啡館，平均年齡75歲以上阿嬤擔任服務生，更加入南方修理聯盟，是高雄首座社區電器維修站，串聯山澗八里推出低碳特色旅遊，以DIY遊程最受歡迎，減廢431公斤、減碳3325公斤。

農業局輔導旗山區圓富社區主打「阿嬤咖啡」，由社區阿嬤擔任服務生，平均年齡75歲以上，粉紅花布頭巾搭配制服與圍裙，阿嬤不僅會沖咖啡，習得一技之長，以人情溫度，與遊客交心，還手作紅龜粿、雪Q餅、鳳梨酥等，獻上傳統美味令人難忘，長輩也找回自信與生活重心。

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有遊客因為家中70多歲阿嬤很厭世，特地從宜蘭開車南下找社區阿嬤喝咖啡，請社區89歲阿嬤開視訊與他的阿嬤對話，鼓勵他的阿嬤轉念，樂觀積極面對人生，社區阿嬤分享人生智慧，成為最大特色。

社區推動節能減碳、廢料再利用，以廢棧板打造社區桌椅，連咖啡渣也製成手工皂，更推出低碳風味餐料理，社區居民種植蔬菜，全部使用在地食材，減少碳足跡。

社區更加入南方修理聯盟，是高雄市首座社區電器維修站，每2周舉辦家電維修活動，提供快速且專業家電維修服務，減少廢棄物、碳排放量，累計減少廢棄物431公斤、碳排放量3325公斤，榮獲環境部「低碳永續家園」銅級認證，減碳成果有目共睹。

靈魂人物圓富社區發展協會執行長陳宗卿擁有多重身分，過去為陸軍少校退役，八八風災後擔任重建杉林大愛園區總幹事及產業重建計畫主持人，也是山澗八里社區串連計畫發起人、南方修理聯盟成員，長期推動社區營造，促進地方發展不遺餘力。

陳宗卿將自家倉庫活化提供社區使用，成為阿嬤咖啡館場地，更串聯旗山3里、內門5里，成立山澗八里永續促進會，推出低碳特色旅遊，主打4大主題遊程，包括文化之旅、DIY之旅、尋根之旅、食農教育。

尤以DIY遊程最受歡迎，顧名思義就是全程DIY，由陳宗卿與阿嬤示範烘焙與沖泡咖啡，提供咖啡專業知識，民眾只花2.5小時，學會烘焙咖啡技巧，可以當咖啡師，中午再以社區修剪過樹枝當柴燒，自製窯烤比薩等風味餐，再以木棧板製成手機架等流行小物。

旗山區圓富社區加入南方修理聯盟，是高雄首座社區電器維修站。（記者陳文嬋攝）

旗山區圓富社區以DIY遊程最受歡迎，民眾自製手機架等流行小物。（記者陳文嬋攝）

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