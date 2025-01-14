為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄旗山「阿嬤咖啡」結合社區電器維修站 推低碳旅遊減廢減碳

    高雄市旗山區圓富社區以「阿嬤咖啡」聞名，打造全國最老的咖啡館，平均年齡75歲以上阿嬤擔任服務生。（記者陳文嬋攝）

    高雄市旗山區圓富社區以「阿嬤咖啡」聞名，打造全國最老的咖啡館，平均年齡75歲以上阿嬤擔任服務生。（記者陳文嬋攝）

    2025/01/14 00:17

    〔記者陳文嬋／專題報導〕高雄市旗山區圓富社區以「阿嬤咖啡」聞名，打造全國最老的咖啡館，平均年齡75歲以上阿嬤擔任服務生，更加入南方修理聯盟，是高雄首座社區電器維修站，串聯山澗八里推出低碳特色旅遊，以DIY遊程最受歡迎，減廢431公斤、減碳3325公斤。

    農業局輔導旗山區圓富社區主打「阿嬤咖啡」，由社區阿嬤擔任服務生，平均年齡75歲以上，粉紅花布頭巾搭配制服與圍裙，阿嬤不僅會沖咖啡，習得一技之長，以人情溫度，與遊客交心，還手作紅龜粿、雪Q餅、鳳梨酥等，獻上傳統美味令人難忘，長輩也找回自信與生活重心。

    有遊客因為家中70多歲阿嬤很厭世，特地從宜蘭開車南下找社區阿嬤喝咖啡，請社區89歲阿嬤開視訊與他的阿嬤對話，鼓勵他的阿嬤轉念，樂觀積極面對人生，社區阿嬤分享人生智慧，成為最大特色。

    社區推動節能減碳、廢料再利用，以廢棧板打造社區桌椅，連咖啡渣也製成手工皂，更推出低碳風味餐料理，社區居民種植蔬菜，全部使用在地食材，減少碳足跡。

    社區更加入南方修理聯盟，是高雄市首座社區電器維修站，每2周舉辦家電維修活動，提供快速且專業家電維修服務，減少廢棄物、碳排放量，累計減少廢棄物431公斤、碳排放量3325公斤，榮獲環境部「低碳永續家園」銅級認證，減碳成果有目共睹。

    靈魂人物圓富社區發展協會執行長陳宗卿擁有多重身分，過去為陸軍少校退役，八八風災後擔任重建杉林大愛園區總幹事及產業重建計畫主持人，也是山澗八里社區串連計畫發起人、南方修理聯盟成員，長期推動社區營造，促進地方發展不遺餘力。

    陳宗卿將自家倉庫活化提供社區使用，成為阿嬤咖啡館場地，更串聯旗山3里、內門5里，成立山澗八里永續促進會，推出低碳特色旅遊，主打4大主題遊程，包括文化之旅、DIY之旅、尋根之旅、食農教育。

    尤以DIY遊程最受歡迎，顧名思義就是全程DIY，由陳宗卿與阿嬤示範烘焙與沖泡咖啡，提供咖啡專業知識，民眾只花2.5小時，學會烘焙咖啡技巧，可以當咖啡師，中午再以社區修剪過樹枝當柴燒，自製窯烤比薩等風味餐，再以木棧板製成手機架等流行小物。

    旗山區圓富社區加入南方修理聯盟，是高雄首座社區電器維修站。（記者陳文嬋攝）

    旗山區圓富社區加入南方修理聯盟，是高雄首座社區電器維修站。（記者陳文嬋攝）

    旗山區圓富社區以DIY遊程最受歡迎，民眾自製手機架等流行小物。（記者陳文嬋攝）

    旗山區圓富社區以DIY遊程最受歡迎，民眾自製手機架等流行小物。（記者陳文嬋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播