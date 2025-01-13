低溫特報！全台16縣市低溫拉警報 竹苗2縣市下探6度

氣象署對16縣市發布低溫特報。（圖擷取自氣象署官網）

2025/01/13 23:43

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署今晚（13日）22點31分對16縣市發布低溫特報，提醒注意局部地區有10度以下氣溫發生機率，竹、苗更有6度以下氣溫發生的機率，請注意做好避寒措施、加強保暖。

氣象署指出，今（13日）晚至明（14日）清晨輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率；明晨新竹縣及苗栗縣局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，須加以防範。

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低溫區域範圍如下：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率；新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

氣象署提醒民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

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