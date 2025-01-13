新北金融沙盒育才中心揭牌 擬真環境培育國貿、商管人才

學生職場體驗並於育才中心的即時財金資訊看板前合影。（新北教育局提供）

2025/01/13 23:39

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市商業與金融人才教育基地「金融沙盒育才中心」今在三重商工揭牌，學生可於擬真環境下，學習金融商品交易買賣與投資，貼近職場需求，培育國際貿易、數位金融和會計領域人才，並供國中技藝教育學習、寒暑假職業體驗與探索營隊；另結合雙語美感未來實習工場改造計畫，發展實驗性質課程模組，教育局長張明文表示，4年預計補助10間學校，每年投資1000萬元。

教育局技職教育科長江彥廷說明，沙盒（SandBox）概念為透過實驗場域，給予學習者在風險可控的情況下學習，金融沙盒育才中心首年任務計畫提供90小時金融研習、職業教育探索活動與體驗，並且跨單位合辦金融證券研習營，釋出短期金融證券學習及實習機會，提升學生專業實力。

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三重商工校長李立泰、商業經營科主任鄭淑華指出，中心由業界協助建置擬真金融場景、商業管理情境，配合金融證券投資實務課程，啟發學生對投資理財的興趣與才能，培養金融專業、職業道德以及就業能力；學生李愷鴻說，中心與學校課程結合，有如實戰訓練，讓學習更有效果。

中華民國財稅會計學習交流協會理事長陳英志提到，協會聯合全國各地1000家會計師及記帳士事務所，與中心合作培養未來會計產業接班人才，幫忙工作媒合，希望能讓學生順利步入職場。

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