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    設備最先進 中原大學成立半導體檢測實驗室

    強化產學合作與技術創新，中原大學成立半導體檢測實驗室。（中原大學提供）

    強化產學合作與技術創新，中原大學成立半導體檢測實驗室。（中原大學提供）

    2025/01/13 23:42

    〔記者李容萍／桃園報導〕半導體為國家關鍵產業，中原大學呼應產業對半導體實務人才的需求，今（13）日揭牌啟用「半導體檢測實驗室」，並宣示「跨域產創，引領未來」！此實驗室配備了最先進的半導體檢測設備，將提供相關領域的師生實習與研究的場所，並與多家半導體企業產學合作，攜手打造軟硬體設備俱佳、優質頂尖的半導體人才培育基地。

    中原大學校長李英明表示，中原是理工起家的大學，一定要在半導體領域扮演關鍵、領先的角色，希望能培養更多具備前瞻視野及實務能力的專業人才，為全球半導體產業的發展貢獻力量。此實驗室將專注於半導體製程與品質檢測、材料分析、元件測試等關鍵領域，助力業界提升技術水準，加速新產品的開發與推廣。

    半導體產業學院長吳宗遠指出，半導體產業是困難且資本大的科技，具有豐沛的職訓教育市場且具國際性，他相信台灣是半導體的強國，可以吸引不只是東南亞的國際學生。中原大學打造全方位的半導體人才培育平台，已開設「半導體材料與光電檢測碩士學位學程」，並計畫於115學年度增設「半導體工程學士班」，建構完整的教學與研究體系。

    值得一提的是，中原大學工業工程學系傑出校友謝炎盛為支持母校培育半導體人才，捐贈1500萬元專款專用。謝炎盛表示，早年在印刷電路板產業深耕多年，更能深刻體會現在半導體對台灣產業發展的重要性。謝炎盛說，他對母校教育深具信心，承諾會持續支持中原培育半導體人才，讓中原大學在半導體教育領域「領航前行」！

    中原大學董事長張光正也說，今年正值中原慶祝70年校慶，各界共同見證了中原大學半導體產業學院的成立，也見證了半導體檢測實驗室正式啟用，這是中原大學發展半導體人才重要的里程碑，展現中原大學持續深耕科技教育的決心。

    中原大學成立半導體檢測實驗室。（中原大學提供）

    中原大學成立半導體檢測實驗室。（中原大學提供）

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