南投垃圾焚化廠興建案說明會 爆發激烈拉扯衝突

南投縣政府13日舉辦焚化廠興建案說明會，抗爭民眾與警方爆發拉扯衝突，場面一度混亂。（記者張協昇攝）

2025/01/13 20:36

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府13日下午在名間鄉舉辦首場垃圾焚化廠興建案說明會，欲向民眾說明縣府完成的空氣品質模式模擬影響分析結果，惟遭居民強烈抗爭，與警方爆發激烈拉扯衝突，居民認為在新民村蓋焚化廠，排放的廢氣、污水將嚴重影響居民健康及當地茶產業發展，堅決反對在當地蓋焚化廠。

南投縣沒有垃圾焚化廠，垃圾長期仰賴外運焚化，目前仍堆積約25萬噸垃圾，縣府為能自主處理垃圾，初步選定在名間鄉新民村外埔段興建焚化廠，並在環境部協助下完成空氣品質模式模擬影響分析，計畫從13日起舉辦10場地方說明會。

請繼續往下閱讀...

惟今天下午在新民村代天宮舉行首場說明會，名間鄉長陳翰立與上百位居民到場抗爭，彰化縣二水鄉代表會主席羅森澤也率員聲援，由於居民認為說明會公告與舉辦時間短於法定期限，縣府係偷偷摸摸開說明會，高喊程序不合法，欲進入會場阻止說明會進行，與維持秩序的警方爆發激烈拉扯衝突，現場一片混亂，南投警分局一度依違反「集會遊行法」舉牌警告。

南投縣環保局則表示，經空氣品質模式模擬影響分析 ，在當地蓋焚化廠，二氧化硫、細懸浮微粒等廢氣年增量濃度，遠低於容許值，也不會有廢水排出污染水源，未來還有嚴格的二階環評審查，至於此次舉行的說明會，並非環評法定說明會，無程序不合法問題，將持續與居民溝通。

南投縣政府舉辦垃圾焚化廠興建案說明會，抗爭居民與警方爆發拉扯衝突，警方一度舉牌警告。（記者張協昇攝）

南投縣環保局13日至名間鄉舉辦興建垃圾焚化廠說明會，名間鄉長陳翰立（手持麥克風者）等人發言，強烈反對在當地蓋焚化廠。（記者張協昇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法