全球TOP25最安全航空公司 長榮航空獲第7名

長榮航空連續12年榮獲國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com評選為全球前25大（Top-25）最安全航空公司，本次獲得第七名。（長榮航空提供）

2025/01/13 20:24

〔記者蔡昀容／台北報導〕國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com今（13）日公布飛航安全評比，長榮航空連續12年入選全球前25大（Top-25）最安全航空公司，這次積分評比獲第7名。

AirlineRatings.com自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比。評審團依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，以及航空公司的機隊營運、維修標準、飛安紀錄等項目，以七顆星評選系統，評分全球近400家航空公司的飛安表現。

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長榮航空表示，長榮航空這次獲得第7名，是全球前十大最安全航空公司中唯一入選的台灣航空公司，其他入選的還包括紐西蘭航空、澳洲航空、國泰航空、全日空等國際知名航空公司。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空開航迄今以捍衛飛航安全為責任與使命，這個獎項對每位員工而言是非常大的鼓勵與榮譽，會持續秉持「追求安全、絕不妥協」信念，在飛行、客艙、維修、地面作業等環節，秉持遵守規定、落實標準的態度，讓旅客安心享受飛行體驗。

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