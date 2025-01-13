竹縣竹北疑非法掩埋場趁夜放火燒廢棄物 臭氣沖天引民怨

新竹縣竹北市鳳岡地區民眾抱怨，近來一連多天晚上都聞到陣陣臭味，懷疑是私人未經許可設置的掩埋場，偷偷趁夜焚燒後迅速覆土造成濃煙，憂心可能是有害廢棄物。 （民眾提供）

2025/01/13 19:45

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市鳳岡地區民眾抱怨，近來一連多天晚上都聞到陣陣臭味，懷疑是私人未經許可設置的掩埋場，偷偷利用夜間焚燒造成，更憂心可能是有害廢棄物；縣府環保局今（13）日表示，經查，民眾陳情地點是山坡地保育用地，將會同農業處和地政處一起聯合稽查。

環保局長蕭宏杰表示，昨天接獲陳情派員稽查，現場發現有煙，但未見行為人，後續將發文給地主陳述意見。

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民眾抱怨，約莫1週以來，每天晚上都會聞到一股刺鼻臭味，令人噁心想吐，經巡查，發現來自靜善寺附近1處私有地，懷疑業者未經許可收受各行各業的廢棄物之後，分類將金屬等回收後變賣牟利，不可回收的營建廢材等則就地堆置後，利用晚上點火燒掉，還刻意快速地用土方覆蓋，避免熊熊烈火引起注意，因悶燒產生濃煙隨風四處飄散，造成嚴重污染，周邊住戶十分擔心會不會參雜有害廢棄物危害身心健康。

民眾更指，目測該處私有地面積恐達上千坪，四周以鐵板圍籬，已利用上述做法運作半年之久，因此現場已覆土堆置約一層樓高，不但製造空氣污染，更可能污染地下水，卻未見相關單位強力取締，要求新竹縣政府儘快拿出公權力，遏止破壞環境的惡行。

新竹縣竹北市鳳岡地區民眾抱怨，近來一連多天晚上都聞到陣陣臭味，懷疑是私人未經許可設置的掩埋場，偷偷趁夜焚燒後迅速覆土造成濃煙，憂心可能是有害廢棄物。 （民眾提供）

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