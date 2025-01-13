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    桃園清潔隊1/26加班收運垃圾 春節停收期亂丟可罰6千

    農曆春節將至，桃園市環境清潔週將從1月21日至27日，環保局13日號召志工進行環境清潔週誓師。（記者鄭淑婷攝）

    農曆春節將至，桃園市環境清潔週將從1月21日至27日，環保局13日號召志工進行環境清潔週誓師。（記者鄭淑婷攝）

    2025/01/13 19:40

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕農曆春節將至，桃園市（復興區除外）春節期間垃圾收運，其中，1月26日週日原是停止收運，因應大掃除高峰期，將依原時段加班清運，2月2日初五週日各區中隊則是加班開放定點收受家庭垃圾服務，環保局今（13）日號召志工進行環境清潔週誓師，市長張善政表示，桃園市1月21日起至27日將啟動環境清潔週，除了感謝各里志工協助清潔作業，民眾也趁著年節前將家中清掃乾淨。

    環保局表示，春節期間桃園市垃圾收運規劃，1月26日週日將依原時段加班清運，1月27日小年夜依原時段正常收運，1月28日除夕上午9點起收運一趟，夜間停收；大年初一到初三停止收運垃圾；2月1日初四上午9點起收運一趟，夜間停收，2月2日週日初五各區中隊加班開放定點收受家庭垃圾服務，3日初六從上午10點開始加強垃圾收運，夜間依原時段收運。

    另，復興區1月26日週日維持停收，1月27日小年夜上午8點起開始收運，1月28日除夕上午9點起開始依週六路線收運，初一到初二暫停清運，1月31日初三上午8點起開始收運，2月1、2日停收，2月3日初六正常收運。

    環境管理處長張書豪表示，各區清潔中隊即日起也將加派人力處理大型廢棄物或家具，民眾若有大型廢棄物清運需求，請與在地清潔隊申請，登記時間至1月23日下午5點截止，並依約定時間搬到指定地點交付清潔人員；另提醒民眾在初一到初三停收垃圾期間，請將垃圾妥善打包暫置於家中，千萬不要任意丟棄，否則可能違反廢棄物清理法規定，面臨最高新台幣6000元的罰款。

    環保局今在八德區舉辦環境清潔週誓師，環保局長陳世偉表示，呼籲民眾趁著年前環境清潔週期間，與清潔隊員及環保志工夥伴們，共同整理清掃鄰里家園，如果有不用的高壓容器，如瓦斯罐、防曬噴霧罐、髮膠噴霧罐、殺蟲劑、噴漆等，於洩壓後交給無壓縮斗的資源回收車，避免因擠壓引發危險，詳細清運時間可至桃市府環保局官網查詢，也提醒民眾可下載桃園垃圾車APP，掌握垃圾車位置，以免久候。

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