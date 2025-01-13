送禮公婆被小姑截胡「轉手送人」？人妻尷尬無語 婆婆回應更傻眼

近日有網友在臉書社團PO文講述過年禮盒被小姑「截胡」一事，引發網友熱烈討論。示意圖。（水上鄉公所提供）

2025/01/13 23:54

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日臉書社團「爆廢公社」出現一則引發熱議的貼文，一名人妻分享，自己和丈夫提前送高級鮑魚禮盒至公婆家，希望一家人能在過年前聚餐享用，不料小姑竟當場「截胡」，直接表示要轉手拿去送人，讓她既尷尬又無語。

根據貼文，人妻提到，過年期間她和丈夫計畫出國旅行，於是提早準備了一份包裝精美的鮑魚禮盒帶到婆家，然而禮盒都還沒放下，小姑就突然笑著說，「這禮盒不錯！我婆婆最喜歡這種實用的東西，我拿去給她好了！」話一說完便直接將禮盒放到冰箱旁，完全未經她同意，讓她相當錯愕。

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這名人妻坦言，當下只能尷尬地笑笑，旁邊的丈夫也無法應對，也只能乾笑幾聲帶過；而更加荒謬的是，事後她將此事向婆婆提起，沒想到婆婆竟回應，「為什麼不準備兩盒？」讓她更加無語。

該貼文曝光後立即引起大批網友熱議，不少人直指小姑行為「太沒禮貌」，建議人妻勇敢表達自己立場，「就直接說這是孝敬爸媽的心意」、「當場拆開煮了，讓她沒機會帶走」、「妳婆婆喜歡，我婆婆更愛，直接拿回來」；也有網友緩頰表示，「送禮之後就不用太介意對方怎麼處理，反正公婆看得到妳的心意就好」。

此外，也有人批評丈夫反應過於消極，「老公這樣不行，應該當場幫妳說話」、「乾笑什麼，這種事情一定要處理！」認為此舉不僅不尊重人妻的心意，還可能助長類似行為，「妳不說她就會得寸進尺」，直言，「勇敢開口，不然以後這種事件會很多」。

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