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    台中玩具銀行歲末「換」樂會 無損二手玩具可換抽獎

    台中市玩具銀行將舉辦拿完整無損的二手玩具來換可獲抽獎。（市府提供）

    台中市玩具銀行將舉辦拿完整無損的二手玩具來換可獲抽獎。（市府提供）

    2025/01/13 19:01

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕再過二週就是農曆春節，家家戶戶都會大掃除，台中市玩具銀行18日將於台中市兒童青少年福利服務中心1樓大廳，舉辦「舊玩具新故事，歲末『換』樂會」活動，小朋友攜帶1組完整無損壞的二手玩具，即可獲得1次抽獎機會，兌換2組到5組玩具，包括溜滑梯、搖搖馬、各式模型及操作桌遊等，讓孩子學習分享與惜物的美好。

    社會局表示，玩具銀行去年募集回收玩具超過7千公斤、整理近1萬5千件玩具，其中，以食物和汽車模型、桌遊等占多數。募集來的玩具經過老師與志工們細心篩選、修復、整理、清潔及分類，有志工分享，孩子們參加玩具修復課程，看到玩具再次擁有新生命，眼睛會綻放超級可愛的光芒，回家後也會更加珍惜自己的玩具。

    社會局也說，玩具銀行募集而來的二手玩具，為社區親子活動提供資源，透過玩具資源車深入社區，舉辦玩具互動遊戲、交換活動和小小志工體驗營等多元活動；台中市的社福團體、社區組織及學校單位也可申請使用，進一步發揮回收玩具的價值。洽詢玩具銀行專線04-24823215。

    台中市玩具銀行將舉辦拿完整無損的二手玩具可換抽獎。（市府提供）

    台中市玩具銀行將舉辦拿完整無損的二手玩具可換抽獎。（市府提供）

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