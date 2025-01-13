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    霧峰納參山國家風景區 「迴遊阿罩霧草地音樂會」1/18登場

    「迴遊阿罩霧草地音樂會」本月18日下午將在立法院民主議政園區的民主草坪登場。（記者陳建志攝）

    「迴遊阿罩霧草地音樂會」本月18日下午將在立法院民主議政園區的民主草坪登場。（記者陳建志攝）

    2025/01/13 19:46

    〔記者陳建志／台中報導〕霧峰觀光廊帶已納入參山國家風景區，參山國家風景區管理處結合地方於1月份推出「迴遊阿罩霧•光榮再臨」系列暖身活動，本月18日下午2點將在立法院民主議政園區舉辦草地音樂會，邀請國立台灣交響樂團、美聲天后許景淳與遊客同歡。晚間霧峰文化觀光協會也舉辦「霧峰美食百桌宴」活動，以音樂、美食讓遊客認識不一樣的霧峰。

    參山處長曹忠猷表示，此次「迴遊阿罩霧•光榮再臨」草地音樂會，特別選在立法院民主議政園區的民主草坪，民主議政園區前身為台灣省議會，雖然早已褪去台灣最高民意機關的光環，但留下許多見證時代的宏偉建物與歷史文物，也代表著見證霧峰納入參山這個重要時刻的場域。

    曹忠猷指出，此次草地音樂會，邀請到台灣歷史最悠久的管弦樂團—國立台灣交響樂團演繹霧峰懷舊情壞的曲目；另外，還有美聲天后許景淳、偶像男孩洪暐哲、阿卡貝拉人聲藝術-Just Vocal Band、YOYO家族的大哥哥、大姊姊，以及霧峰在地歌手戴梅君等人演出，請大家一起來霧峰聽音樂，感受霧峰的人文風情。

    參山處指出，音樂會當天現場也有市集攤位，讓民眾邊聽音樂，也可以輕鬆走逛市集，現場還將發放50元的市集抵用券，只要按讚參山處官方網站臉書並打卡，即可向服務台兌換。民眾當天晚上還可以參加霧峰文化觀光協會的舉辦的美食節，以霧峰在地美食結合辦桌文化的「百桌宴」，讓大家體驗霧峰獨特魅力。

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