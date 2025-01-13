德國爆發口蹄疫 防檢署籲國人勿攜帶當地肉製品返國

德國布蘭登堡邦近日爆發口蹄疫疫情，鄰近的柏林野生動物園宣布自暫時關閉。（美聯社）（記者楊媛婷攝）

2025/01/13 18:56

〔記者楊媛婷／台北報導〕德國再度爆發口蹄疫，農業部動植物防疫檢疫署（簡稱防檢署）今（13日）表示，依世界動物衛生組織（WOAH）資料，德國東北部布蘭登堡邦發生有水牛感染口蹄疫案例，這是德國時隔37年後再有疫情，防檢署表示德國的豬肉、牛肉生鮮與相關產品雖早已因其他疫病不可輸入，提醒國人若自德國返台切勿攜帶相關產品。

口蹄疫是感染偶蹄類的高度傳染性疾病，防檢署副署長徐榮彬表示，口蹄疫病毒極小，可透過空氣傳染，只要是偶蹄類的動物如豬、牛、羊、鹿等都有被感染的風險，這次德國的口蹄疫情主要發生在水牛，另德國因之前就有其他動物疫情如非洲豬瘟、禽流感等，因此該國的生鮮肉類與相關製品都不可輸入，也提醒民眾若到德國，絕不可帶當地的肉製品返國，否則就會依法開罰，最高可罰百萬元。

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防檢署請偶蹄類動物飼養業者避免前往德國等疫區國家畜牧場參訪或接觸動物，返國後亦須更換衣物、淋浴並澈底消毒，至少一週後才可再進入飼養場所，確保所飼養動物之健康及防疫安全。

防檢署指出，我國曾於1997年爆發口蹄疫情，撲殺約400萬頭豬，並造成整體約1700億元的經濟損失，迄今我國的養豬頭數仍不到當時的一半，經20多年政府與產業努力，才於2020年撲滅口蹄疫並獲WOAH認定為非疫區，目前也正爭取台灣豬外銷市場，呼籲國內相關產業加強生物安全管控措施，包含落實門禁管制、人車進出、畜牧場消毒等生物安全措施，遇有疑似病例應立即通報所在地動物防疫機關，以利即時診斷及處置。

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