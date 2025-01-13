台中低碳知識大會考 抽10幸運兒爽領1萬元禮券

台中低碳知識大會考抽10名幸運兒頒1萬元禮券。（圖：市府提供）

2025/01/13 19:42

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府推廣永續淨零理念舉辦「台中市永續低碳知識大會考」，吸3萬2691名學生參加，今日在律師見證下抽出10名萬元禮券得主等合計百萬元的4575名獎項，鼓勵學生學習低碳永續相關知識。

台中市政府因應國際減碳趨勢發展，深耕台中市國小、國中及高中（職）學生瞭解永續政策及落實節能減碳的重要性，市府自2020年起持續辦理永續低碳知識大會考，題目包含全球升溫的環境衝擊、氣候挑戰、調適方案、再生能源的認識與運用、淨零綠生活運動、我國與台中市的淨零策略、台中市推動低碳城市成果及永續發展策略等主題，讓學生參與線上作答時也能輕鬆學習低碳永續相關知識。

請繼續往下閱讀...

台中市低碳辦公室指出，去年度吸逾3萬名學生參與大會考，不少學校均有數百名學生挑戰，其中線上活動填答人次最多前3名分別為新光國中、文山國小以及惠文國小，皆有超過500人次參與，其中新光國中參與人數高達1784人，全校總動員響應，是本屆參加最高的學校。

低碳辦公室指出，為鼓勵參與學生，頭獎頒萬元量販店電子禮券，共10人，二獎頒8000元，三獎5000元等，共4千餘個獎項，今日在律師見證下抽出，配合低碳目標，中獎的電子禮券均採簡訊發送，中獎學生需配合驗證身分，完成資格確認後，將依中獎學生於測驗時所填寫「手機號碼」陸續寄發電子禮券，如有任何問題，可致電04-2314-1323分機283或253。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法