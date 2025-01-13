1/21開始放寒假！桃市特色寒假作業 設計機器人、製作蔥油餅

龜山區大埔國小寒假作業設計「大埔KNOWLEDGE，大埔哪裡趣！」桌遊大富翁。（記者鄭淑婷攝）

2025/01/13 19:16

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕21日將開始長達21天的寒假，桃園市各國中小以校本課程推出特色寒假作業，涵蓋魔術、人文、烹飪、環教、科學、數理等，例如大溪區大溪國中透過實境解謎遊戲，讓學生尋訪大溪老街歷史，離海僅1.5公里的觀音區觀音國小，擁有沙丘與藻礁景觀，學生將運用回收物創作在地意象，或是從無到有製作主題繪本。

龜山區迴龍國中小則以「生活探險家」為主題，延伸出我的減碳生活紀錄、顯微奇觀、EXCEL的家庭生活應用3個子題，藉由資料蒐集及記錄、微小的觀察及軟體工具，實踐減碳、探索周遭生活環境，並學習創作解決問題的工具；新屋區永安國中今年起轉型實驗學校，寒假作業出題手工蔥油餅製作、情緒觀察及自畫像創作，學生自主完成任務後與家人、同學分享及交流成果；桃園區大有國中盼學生化身為小小時間旅人，回顧過去1年生活中的酸甜苦辣，並以文字和圖像拼貼出專屬的夢想藍圖，校方表示，回顧過往更是啟程，希望學生帶著滿滿能量，迎接嶄新的一年。

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國小寒假作業一樣精采，龜山區大埔國小寒假作業讓學生將課堂所學，設計成「大埔KNOWLEDGE，大埔哪裡趣！」桌遊大富翁，一邊擲骰子、一邊探索校園及故鄉的每個角落，也可運用課後科普社團的程式教學，設計出獨一無二的遙控汽車或機器人，或是將回收材料改造成新年裝飾品，讓家中煥然一新；大溪區仁和國小寒假作業結合動手實作、數學邏輯及創意思考，像是運用黑白棋、魔術等，讓學生將學校最有趣的數學活動，帶回家與弟妹或家人分享。

教育局今（13）日邀集7所國中小展示寒假作業，大溪國中學生吳云樂說，過去走訪大溪老街不會發現一些小細節，透過寒假作業的設計，發現很多不曾發現的事，像是普濟堂上頭的圖案其實都各有故事；學生詹家豪說，自己是大溪人卻很少去老街，為了寒假作業破關，很努力去解讀老街牌樓的文字、圖案意思，也讓他理解大溪為何是大河時代的最後一站。

大埔國小學生呂倢葇說，寒假作業融入校本課程跟特色，像是芒草、木工、SDGs等，她覺得滿有趣的，可以趁寒假開心完成作業。

教育局長劉仲成表示，今年寒假有3週時間，希望家長一起給孩子豐富多元的假期，除了鼓勵孩子持續不斷閱讀，也提醒多注意孩子校外的生活及作息，並利用寒假帶著孩子旅遊、體驗，同時提醒孩子逐步完成寒假作業、約定使用3C產品時間，不要累積到最後一天。

大溪區仁和國小寒假作業結合動手實作、數學邏輯及創意思考，像是運用黑白棋、魔術等。（記者鄭淑婷攝）

大溪區大溪國中透過實境解謎遊戲，讓學生尋訪大溪老街歷史。（教育局提供）

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