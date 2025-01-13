雲林30家扶家庭賣場辦年貨 扶輪社買單

虎尾東區扶輪社邀請30戶雲林家扶家庭前往連鎖大賣場採買年貨。（記者李文德攝）

2025/01/13 18:59

〔記者李文德／雲林報導〕農曆春節將至，採買年貨需求增加，但對於弱勢家庭而言，可能無法盡情購買。因此虎尾東區扶輪社帶領社友，今以包場的方式讓雲林家扶中心30戶扶助家庭到大賣場購物，不少家庭樂喊「過年不用煩惱了」；另家扶中心更邀請10位新住民媽媽暢遊雲林熱門景點「澄霖沉香園」，了解台灣沉香生技產業，也欣賞美麗落羽松景致，董事長陳品宏親自導覽加贈16萬元大紅包，讓各國媽媽猶如「劉姥姥進入大觀園」。

虎尾東區扶輪社長魏本洲指出，購物活動提供30戶家庭每戶3000元購物金，希望弱勢家庭不用為了辦年貨煩惱不已，而此項活動也連續舉辦11年，未來不排除再擴大服務範圍。

請繼續往下閱讀...

家扶督導歐厚成表示，雲林每戶家扶家庭平均每月工作所得約1萬元，因此對於購買年貨便是奢望，此次購物活動不少家庭購足年菜、生活用品，盼能過好年；家扶媽媽表示，原擔心買不了年貨，如今煩惱全消。

另家扶中心也趁機要請10位新住民家扶媽媽們到虎尾知名的「澄霖沉香園區」參觀，各位媽媽們身著印尼、泰國等傳統服飾，走進園區中，除了解沉香生技產業外，也能欣賞景緻怡人的落羽松等景點。

此次活動更是由園區董座陳品宏帶領導覽，更致贈16萬元關懷金給家扶中心。陳品宏表示，盼此舉能發揮拋磚引玉的作用，吸引更多人關懷社會各界。此外園區內更有縣內首座「馨生保護服務據點」，提供犯罪被害人保護協會馨生人們免費休憩空間，盼被害人家庭過年間也能走出戶外，享受過年溫暖熱鬧氛圍。

雲林家扶中心邀10位新住民家扶媽媽到虎尾知名沉香園區參訪，由董座陳品宏帶領導覽。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法