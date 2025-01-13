草屯發消費券開放公所領取1/24截止 部分商家憂兌換麻煩不收

草屯鎮發放消費券，民眾領取踴躍，上週短短5天，全鎮已有79%的民眾領了消費券。（記者陳鳳麗攝）

2025/01/13 19:52

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮公所發放消費券，因是全縣唯一，讓其他鄉鎮十分羨慕，而消費券從7日到11日短短5天，全鎮領取消費券的民眾已達79%，還未領取的2成多鎮民，從今天起到1月24日的上班時間，皆可到鎮公所領取，公所提醒，24日是領消費券的最後一天，過了該期限就不發放。

草屯鎮公所從7日到10日，每天安排6至7個里發放消費券，11日週六則有的在里集會所或活動中心繼續發放，有的里則統一在公所發放，即每個里都有平日和週六假日合計兩天的領取日，公所統計，5天下來全鎮已有79%的鎮民取了消費券。

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公所表示，還有21%的鎮民沒有領消費券，經詢問有的是因住居處與戶籍地不同，因開店或太忙碌而無法配合戶籍所在地領取時間，但尚未領的鎮民，從今天起到24日，都可在上班時間到公所領取消費券。

草屯鎮公所發放給每名鎮民600元消費券，在鎮內的店家、攤商甚至攤車皆可使用，而收到消費券的店家攤商從2月18日起到7月底，持收到的消費券到草屯鎮農會或鎮公所兌換現金。有鎮民反映，本來以為任何店家或攤商都會收消費券，但這兩天卻遇到部分店家或攤販不收的情況。

公所表示，可能有些攤商年紀較大怕麻煩，不想再花時間去把消費券兌換成現金，該部分公所會再進行宣導，幸好鎮內多數店家都樂意配合，甚至祭出優惠方案來吸客，鎮民依然可以有很多選擇。

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