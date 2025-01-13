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    首頁　>　生活

    澎坊-海‧風劇團 用教育戲劇嗨翻風櫃國小

    澎坊-海風劇場巡迴列車，抵達澎湖風櫃國小。（澎湖縣政府提供）

    澎坊-海風劇場巡迴列車，抵達澎湖風櫃國小。（澎湖縣政府提供）

    2025/01/13 19:35

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎坊免稅商店-海‧風劇團的校園巡迴表演列車，今（13）日熱鬧登場於風櫃國小。這場由大哥哥大姊姊們帶來的精彩演出，不僅是一場視覺與心靈的盛宴，也是一堂寓教於樂的課程。

    這次演出的劇目主角是孩子們耳熟能詳的《奧特王子的冒險旅程》，海‧風劇團將這個經典故事重新改編，融入《了凡四訓》的核心精神，藉由奧特曼與怪獸之間的衝突與和解，引導孩子們理解「立命之學、改過之法、積善之方、謙德之效」的深刻意義。

    值得一提的是，每次演出所需的道具、戲服、劇本，甚至排演的每一個細節，都是海‧風劇團成員利用自己的休假日一手包辦。從劇本創作到道具製作，處處都展現了團隊的用心與熱忱。

    風櫃國小的孩子們在劇中體會到勇氣、謙虛與包容的重要，隨著奧特曼的冒險，孩子們也在歡笑中學會如何面對挑戰、尊重他人。表演結束後，劇團還與孩子們進行了互動問答，讓他們能夠進一步內化劇中傳達的價值觀。

    風櫃國小校長林妍伶表示，感謝澎坊免稅商店以及海‧風劇團的愛心，讓孩子們有機會透過這樣的創意戲劇，學習到課堂以外的珍貴道理。這樣的巡演不僅豐富了校園生活，更為孩子們種下一顆顆善良與堅毅的種子。風櫃孩子們的熱情，更預約了下次一的海‧風劇團巡演，未來希望藉由學校支持這樣的校園巡演傳遞正向能量，同時，也感謝海‧風劇團持續為澎湖的孩子們帶來更多啟發與成長的機會。

    海風劇場表演，所有道具準備都自己來。（風櫃國小提供）

    海風劇場表演，所有道具準備都自己來。（風櫃國小提供）

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