民眾發文控訴「無視癲癇顧客」 兩餐︰不實謠言保留法律追訴權

兩餐韓國年糕火鍋吃今（13）日下午發聲指出，有民眾擴散不實謠言，損害公司聲譽，已截圖存證，並保留法律追訴權。（圖擷取自@dookki_taiwan 社群平台Threads，本報合成）

2025/01/13 19:32

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日社群平台Threads瘋傳一則貼文，為民眾分享到兩餐韓國年糕火鍋吃到飽分店用餐期間，遇到其他桌突然顧客癲癇發作，但店員並未上前協助處理，貼文內容也引發網友譁然。對此，兩餐韓國年糕火鍋今（13）日下午發聲指出，發文民眾擴散不實謠言，損害公司商譽，已掌握民眾相關資訊，並保留法律追訴權。

據悉，引起爭議的民眾發文，是一名女用戶在社群平台Threads發文表示，她在本月11日晚間，前往兩餐韓國年糕火鍋吃到飽西門分店用餐，期間遇到其他桌顧客突然癲癇發作的情況，她看到僅有一名女子上前協助該名顧客做CPR搶救，於是決定上前幫忙，好讓女子有時間打電話給醫護人員。

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原PO還在文中指控，「店家沒有任何一個員工來協助，接近滿座的餐廳只有我們這2個女生在急救，所有人都正常用餐，甚至拿手機錄影」，她還提到，當時自己目睹店內服務生直接跨過昏倒的顧客後正常工作，那名顧客已臉色全黑，且進行CPR不久就出現瀕死式呼吸，「現場沒有其他人來幫忙，真的覺得很心寒。」

該文曝光後，立即在吸引大批網友關注，甚至有網友氣得將該文截圖後，前往兩餐韓國年糕火鍋吃到飽西門分店的Google評論留言，並狂洗1星負評。但也有其他網友出面駁斥原PO說詞，除了透露他們在事發當天也在同一間店內用餐，眾人當時在挪動桌椅，讓昏倒的顧客有空間躺下，更提到店家早在第一時間，就迅速打電話給119求救。

事後原PO補充幾張店家提供的監視器畫面，同時發文澄清先前聲稱「沒有任何店員來幫忙」的說詞，「文章純粹是我當下的個人感受，我發文不是為了要譴責店家或在場的任何人，我是陳述事件的感受，和希望看到的人可以有危機意識，希望台灣社會看到遇到人需要協助時，第一時間不是擔心會有法律責任不敢幫忙。」

兩餐韓國年糕火鍋吃到飽發布聲明稿表示，已透過監視錄影，並與該顧客取得聯繫後，確認該消息為個人主觀感受，且未經過事實查核就發佈到網路上，「該名顧客的言論已經引起不實謠言的擴散，對本公司造成了不必要的聲譽損害」、「將對其因未經證實的訊息發布而造成的商譽損失及其他潛在損害保留法律追訴權。」

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