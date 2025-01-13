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    首頁　>　生活

    澎湖實物銀行送關懷物資 逾500名弱勢受惠

    澎湖實物銀行啟動，造福弱勢族群。（澎湖縣政府提供）

    澎湖實物銀行啟動，造福弱勢族群。（澎湖縣政府提供）

    2025/01/13 19:19

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府實物銀行啟動「寒冬送暖」春節關懷活動，自9日起由澎湖縣政府同仁、各鄉市村里幹事，陸續將關懷物資送往五鄉一市的弱勢家戶，共計有175戶家庭、超過500人受益。透過關懷物資的發送，將各界捐贈者的愛心送到每位受贈者手中，期望他們能在新的一年平平安安、歡喜過好年。

    縣長陳光復縣長表示，自澎湖縣實物銀行成立起，持續不間斷地提供澎湖縣弱勢家庭物資扶助，並於每年三節前夕，結合各界愛心資源分送予弱勢家庭、邊緣戶。去年自1月至12月止統計，實物銀行共媒合17家熱心公益之企業、團體、廠商及個人善心捐款、捐物，媒合捐贈金額（含物資市值）計有134餘萬元，有3000多人受益。

    社會處長周柏雅表示，愛心物資皆是透過各界捐款、捐物等方式媒合而來。在此感謝長期以來各界公私企業、團體及個人對於澎湖縣政府實物銀行的支持，讓澎湖縣遭遇困頓的弱勢家庭得以溫飽過好年。

    澎湖縣政府實物銀行服務專線：06-9274400#564

    澎湖實物銀行，將物資分送各鄉市公所。（澎湖縣政府提供）

    澎湖實物銀行，將物資分送各鄉市公所。（澎湖縣政府提供）

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