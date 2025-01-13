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    首頁　>　生活

    航警局舉辦春聯揮毫活動 共享迎春納福氣氛

    航警局為迎接蛇年到來，航警局局長邱文亮（右四）致贈感謝狀給阿答藝術總監劉達貴（右一）先生及六位經閱歷豐富書法名家王海峰老師（左四）、何雪輝老師、羅慧老師、濬騰老師及鄒恆德老師，感謝他們參與揮毫活動，讓航警局充滿春節的氣息。（記者姚介修攝）

    航警局為迎接蛇年到來，航警局局長邱文亮（右四）致贈感謝狀給阿答藝術總監劉達貴（右一）先生及六位經閱歷豐富書法名家王海峰老師（左四）、何雪輝老師、羅慧老師、濬騰老師及鄒恆德老師，感謝他們參與揮毫活動，讓航警局充滿春節的氣息。（記者姚介修攝）

    2025/01/13 19:01

    〔記者姚介修/桃園機場報導〕為迎接蛇年的來臨，航警局今天特別邀請中華美術家協會會長王海峰率多位藝術家揮毫，舉辦「騰蛇乘霧，步步高升」書法春聯揮毫活動，贈送墨寶，讓航警局同仁帶回難忘的書法作品。

    藝術家王海峰身兼中華美術家協會會長及海峰書畫院院長，擅長融合中西畫藝，尤其以水墨馬畫聞名，也有「天馬王子」的美譽。王海峰今天也特別贈送即將退休的航警局長邱文亮墨寶，還當場為墨寶畫上兩匹駿馬。

    航警局為迎接蛇年到來，特別邀請阿答藝術總監劉達貴先生及6位經閱歷豐富書法名家王海峰老師、何雪輝老師、羅慧老師、濬騰老師及鄒恆德老師，於今日上午在航警局1樓大廳共同揮毫，也讓航警局充滿年節即將到來的氣息，邱文亮也頒贈每位藝術家感謝狀表達謝意，也希望藉由揮毫活動發揚傳統習俗，在退休前給局內同仁欣賞書法之美，以迎接乙巳金蛇賜福之祥瑞氣象，共享迎春納福的氣氛。

    王海峰（中）今天也特別贈送即將退休的航警局長邱文亮（右）墨寶，還當場為墨寶畫上兩匹駿馬。（記者姚介修攝）

    王海峰（中）今天也特別贈送即將退休的航警局長邱文亮（右）墨寶，還當場為墨寶畫上兩匹駿馬。（記者姚介修攝）

    王海峰（左）今天也特別贈送即將退休的航警局長邱文亮（右二）墨寶，還當場為墨寶畫上兩匹駿馬。（記者姚介修攝）

    王海峰（左）今天也特別贈送即將退休的航警局長邱文亮（右二）墨寶，還當場為墨寶畫上兩匹駿馬。（記者姚介修攝）

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