楠梓高中半導體師資培訓開課 邀陽明交大團隊授課

鼓山高中舉辦高雄市中小學在地培力半導體課程師資培訓研習，邀請陽明交大電機系團隊擔任講師。（高雄市教育局提供）

2025/01/13 18:35

〔記者許麗娟／高雄報導〕因應高雄市產業轉型與半導體S廊帶成形，楠梓高中積極將半導體與AI人工智慧列為主軸課程，今、明（13、14）日舉辦「高雄市中小學在地培力半導體課程師資培訓研習」，邀請國立陽明交通大學電機系團隊擔任講師。

半導體課程師資研習，主要是藉由師資培訓，幫助教師了解半導體科技產業的概念與應用。陽明交大電機系教授溫瓌岸率領的團隊，從半導體產業出發，引領教師們認識半導體材料、製程、積體電路元件與設計，並親自參與Rabboni與Scratch軟硬體協作創意實作活動，體驗半導體世界的奧妙。

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楠梓高中校長郝靜宜表示，半導體產業是高雄市未來發展的重點，楠梓高中自112學年度開辦數理實驗班以來，已將半導體與AI人工智慧列為主軸課程，並與高科大、高雄大學等國立大學合作半導體系列課程，是高雄市率先至半導體基地參訪見習的學校之一。未來將持續配合市府政策，推動與產業相關的教育活動，並積極建立產學合作平台。

高雄市教育局表示，自去年年9月起，即與溫瓌岸教授討論合作事宜，與陽明交大專業團隊共同推動半導體科普，並將與麻省理工學院等合作，讓全世界看到台灣、看見高雄，推動高雄成為高科技人才都市。

此次師培研習由楠梓高中辦理，本月15、16日將有另一場師培研習於鼓山高中舉辦，教育局也將再規劃辦理半導體營隊、活動等，透過遊戲體驗探索，推廣至更多三級學校與幼兒園，普及學生對科技產業理解與認識。

半導體課程師資培訓研習，希望培訓師資能認識高雄的科技產業。（高雄市教育局提供）

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