校園淨零綠生活調查 學生行動力隨年齡增長反下滑

環境部的環境素養調查發現，學生年級愈高環境素養知識素養愈高，但行動程度卻隨年級提高下滑。示意圖。（資料照）

2025/01/13 18:25

〔記者陳嘉怡／台北報導〕為了解學生對於淨零綠生活的認識，環境部針對全台18歲以下學生進行環境素養調查，發現學生年級愈高環境素養知識素養愈高，但行動程度卻隨年級下滑。此外，學生普遍對綠色交通、永續時尚2項指標的認知及實踐較不足。環境部表示，會加強校園淨零活動，如鼓勵在學校舉辦二手衣活動等，提升學生對於環境永續的認知。

環境部委外研究「113年校園生活轉型素養調查工作計畫」，於去年9月至11月間，以問卷方式調查全台國小至高中職學生的環境素養，問卷包含知識、技能、態度與價值觀、行動四大構面，並涵蓋「淨零綠生活」食、衣、住、行、育、樂、購等七大生活指標。

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該研究指出，知識構面方面，國小一至四年級平均答對率 73.9%、國小五至六年級為 82.0%、國中組為 83.2%、高中職及五專前三年級組達84.5%。然而在行動構面上，分數卻隨年級增長而下滑，國小一至四年級平均分數82.90 分、國小五至六年級為 77.41 分、國中組為 73.70 分，高中職及五專前三年級組為 70.31分。另在七大生活指標上，學生普遍在「行指標」及「衣指標」表現較為落後，缺乏綠色交通和永續時尚方面的知識與實踐。

環境部綜合規劃司副司長温修慧分析，學生在環境知識的學習與實踐環保生活的行動出現落差，可能與國高中學生的升學壓力有關，會透過協助設計校園淨零活動與課程、舉辦相關展覽或展演活動，加強學生在日常生活中的環境素養應用經驗。

温修慧也提到，學生對於綠色交通、永續時尚缺乏認識，推測可能是學生平時較仰賴父母接送，較少接觸大眾運輸、綠色交通，且大眾運輸的普及程度城鄉落差大，導致學生在行的認知與實踐程度較低；平時上學時須穿著制服或運動服、衣著也大多由父母幫其購買，缺少認識快時尚與永續時尚的契機。未來會鼓勵學校推動二手衣活動，例如在校慶或園遊會擺攤進行二手衣物交換活動、或鼓勵學長姐畢業後將制服傳承給學弟妹，延續衣物使用壽命，提高學生對於永續時尚的認知。

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