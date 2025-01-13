台鐵公司化元年客運量創新高 虧損逾120億元

2024年是台鐵公司化元年，總經理馮輝昇13日報告2024年營運成績。 （記者蔡昀容攝）

2025/01/13 18:14

〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵去（2024）年公司化，今（13日）報告公司化元年營運狀況。台鐵公司總經理馮輝昇表示，去年平均每日客運64.77萬人次，突破歷年高峰，但全年預估虧損120多億元，主要是配合政策、公司化元年等支出，成本總計157億元。台鐵目標2026年現金流轉正，2028年會計帳損益轉虧為盈。

台鐵2024年元旦公司化，迄今已一年有餘。董事長杜微今天率馮輝昇、副總經理劉雙火、陳宗宏、黃振照、賴興隆，報告公司化元年成績以及未來目標。

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根據報告，台鐵2024年本業收入約178.37億元，其中客運佔174億元、貨運佔4.37億元；附業收入約46.44億元，其中資產開發佔37.81億元、便當及商品佔8.63億元。

和前一年（2023年）相比，台鐵客運收入增加4.02％，資產開發增加8.5％，便當及商品增加12.8％。貨運因為8成集中於北迴線路廊，今年受地震及颱風影響，貨運量較往年下降。

馮輝昇指出，確切的2024年決算數字待1月底出爐，目前預估全年虧損約120餘億元；2024年截至11月底就虧損120億元，較前一年虧損增加，主要原因是配合政策的支出，包括公司成立元年、票價尚未因應成本調漲等。

馮輝昇表示，台鐵今年目標本業收入196.18億元、附業收入57.74億元，預計2026年現金流轉正，2028年會計帳損益轉虧為盈。另外，今年目標平均每日客運67萬人次，並完成R200型柴電機車交付34輛，E500型電力機車上線30輛。

安全目標上，馮輝昇表示，今年要達成0重大死傷事故、一般事故及行車異常事件較去年降低15％，優化SMIS將風險管控智慧化，並持續推動5年安全提升方案，2024至2028年要降低50％事故事件。

台鐵條列2024年配合執行政策的支出，總計157億元。包括「運價未能合理調整及新車折舊」104.16億元、「依職工福利金條例創立資本額提撥職工福利金」23億元、「公司化後辦理員工優惠退離並加發慰助金」5.1億元、「配合政府工程減收租金」0.1億元、「依台鐵公司設置條例規定，經管土地及建物辦理產權移轉所需登記規費」1.98億元、「配合政策移交債務管理基金相關財產標的致租金收入減少」4.61億元、「配合0403地震賑災減免花蓮承租業者租金」0.05億元、「0403地震及凱米風災搶修及復原工作」1.48億元，以及「受0403地震及凱米颱風影響，配合便民維持列車班次成本費用」16.52億元。

台鐵公司總經理馮輝昇13日報告2024年營運成績。 （記者蔡昀容攝）

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