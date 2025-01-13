逆境奮起！基中王辰瀚「台大清大雙上榜」 市府頒獎學金

基隆市長謝國樑（左3）頒發獎學金給基隆高中學生王辰瀚（右3），鼓勵弱勢孩子勇敢追夢。（基隆市政府提供）

2025/01/13 18:41

〔記者陳奕劭／基隆報導〕來自弱勢家庭的基隆高中學生王辰瀚，以優異的成績考上國立台灣大學與清華大學，基隆市長謝國樑今天（13日）與財團法人邱創煥文教基金會董事陳庚金、謝清雲教育基金會李伯元和慶恩教育基金會經理黃美玉一同頒發優秀獎學金，鼓勵弱勢孩子勇敢追夢。

台灣大學與清華大學的希望入學與特殊選才公布，王辰瀚雙雙上榜，他自小家境清寒，並未向命運低頭，謝國樑獲悉後由在今天下午頒發優秀獎學金給王辰瀚，並由國立基中校長鍾定先回贈感謝狀與辰瀚親手寫下的卡片。

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王辰瀚表示，感謝市長與各基金會的幫助，讓他感受社會的溫暖與善意，他會好好運用這筆獎金，在學習的道路上繼續奮鬥。

謝國樑說，期許辰瀚發光發熱，未來有機會可以回到基隆嶼母校，鼓舞學弟妹們，更期待這次這次頒獎發揮拋磚引玉的效果，吸引更多鄰近縣市的學子到基隆就學，也希望基隆的孩子繼續留在基隆讀書，享受完善的教育資源。

市府教育處長徐嬿立表示，為照顧經濟弱勢學生，市府頒發「基隆市高級中等以上學校清寒優秀學生獎學金」、「基隆市政府獎勵優秀國中畢業生升學市立高中獎學金」等獎助學金，為讓弱勢學生在寒暑假期間不用擔心午餐沒有著落，更進一步辦理「經濟弱勢學生寒暑假午餐補助」。

謝國樑（左）頒發獎學金給王辰瀚（右），王辰瀚說會好好運用這一筆錢。（基隆市政府提供）

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