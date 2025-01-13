永續高雄、青年創業挑戰賽開跑！陳其邁：首獎百萬六都最高

高雄市長陳其邁致詞。（青年局提供）

2025/01/13 17:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕「永續高雄：青年創業挑戰賽」今開跑，競賽提案以「淨零排碳」、「AI人工智慧」與「永續發展」為核心主題，號召全國新創企業與青年創業家，為高雄永續發展注入創新能量，冠軍獎金100萬六都最高，總獎金更突破210萬。

此賽事由高市青年局、日月光投控、日月光環保永續基金會及國立中山大學首度攜手舉辦，今下午由高雄市長陳其邁、青年局長張以理、日月光投控行政長暨日月光環保永續基金會執行長汪渡村、國立中山大學校長李志鵬等人，齊聚Pinway駁二8號倉庫商周書房宣告競賽開跑。

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陳其邁表示，因應極端氣候挑戰及人工智慧發展，對產業轉型或城市治理，期待挑戰賽激盪出新方法來解決迫切問題，挑戰賽祭出六都最高額獎金，更結合賽後多元輔導、產業對接與創業資源鏈結，市府也將提供全方位資源，包括創業課程、專業講座、青創補助、貸款利息補貼，及創業諮詢輔導與業師陪跑，幫助青年奠定根基，全面完善新創事業體質。

汪渡村在會中分享，集團從初創時期逐步成為全球領先封測大廠的點滴歷程，並強調創業過程除要持續開創社會價值，更應善盡企業責任；他勉勵青創家在面對挑戰時，要能堅持不懈克服困境，最終將迎來成功。

李志鵬表示，中山大學致力透過教學、研究與社會參與等方式，實現社會責任與永續發展，並支持青年創業，從構想到實踐過程提供資源，助力團隊從高雄走向國際。他也呼籲，青創家應以科技結合永續概念作為核心，針對淨零排碳、能源轉型與循環經濟等全球未來趨勢提出創新解決方案。

張以理提醒，參賽提案需結合高雄城市特質，對應聯合國永續發展目標（SDGs）至少一項指標，聚焦潔淨能源、永續城鎮與社區、永續消費與生產模式等領域，特別是結合AI科技與淨零永續解決方案的創意構想，且提案須兼顧創新性與可行性，彰顯高雄在科技創新與永續發展上的雙重使命。

青年局說明，本次競賽將評選6組獲獎團隊，冠軍可抱走六都最高100萬獎金，亞軍、季軍可得50萬與30萬，三組佳作也能各得10萬獎金。獲獎團隊賽後還能獲得專業培訓與市場商業媒合，並整合創投對接、天使投資及加速器等資源，即日起至114年3月31日受理報名，詳情可至官網查詢！

高雄市長陳其邁（右4）、日月光投控行政長汪渡村（左4）與國立中山大學校長李志鵬（右3）、青年局局長張以理（右1）等嘉賓，將流沙注入顯示板呈現出「創業OK！永續高雄」字樣，為創業挑戰賽拉開序幕。（青年局提供）

「永續高雄：青年創業挑戰賽」徵件至3月31日止，歡迎青創團隊踴躍報名。（青年局提供）

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