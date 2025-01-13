屏東縣國中小校長甄選11人錄取 名單揭曉

屏東縣政府公布今年度國中小校長甄選結果。（記者羅欣貞攝）

2025/01/13 17:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣國中小學校長甄選結果今天（13日）出爐，經過資績、筆試、實地訪評、口試後，錄取國中校長3人，國小校長8人，教育處表示，錄取者須再經8週儲訓合格後，才能取得儲備校長資格。

屏東縣政府辦理今年度（2025年）國民中小學校長甄選，共有48人報名。依校長甄選簡章規定，第一階段的資績及筆試成績按錄取名額國中組3倍人員、國小組2倍人員，擇優國中8名，國小前16名參加第二階段到校實地訪評及口試，最後國中組錄取3人，國小組錄取8人，共錄取11人。

請繼續往下閱讀...

甄選總成績經屏東縣國中小校長主任甄選小組審議確認，錄取名單公告於屏縣府教育處網站。

教育處表示，錄取者後續將至國家教育研究院參加8週基礎訓練，經儲訓期滿成績考核及格者，才能取得儲備校長資格，為增進儲備校長歷練，儲訓合格後未獲遴選為校長前，則須借調教育處以2年為原則。

教育處指出，縣府於今年度辦理國中小校長甄選，是為了逐步培育並儲備優秀校長人才，鼓勵教育現場優秀的主任投入擔任學校領導者角色，持續為屏東縣教育努力。

屏東縣114年度國中校長甄選錄取名單。（取自屏東縣政府教育處網站）

屏東縣114年度國小校長甄選錄取名單。（取自屏東縣政府教育處網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法