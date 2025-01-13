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    全國首創！宜蘭大溪漁港海廢就地回收成材 海廢暫置所啟用

    全國首創的宜蘭大溪漁港海廢就地回收成材海廢暫置所今天啟用。（宜蘭縣府提供）

    全國首創的宜蘭大溪漁港海廢就地回收成材海廢暫置所今天啟用。（宜蘭縣府提供）

    2025/01/13 17:59

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕全國首創的「海廢就地回收成材」海廢暫置所，今天（13日）在宜蘭縣大溪漁港啟用，宜蘭縣政府整合當地環保艦隊與國內民間團體，透過公私協力模式，推動海洋廢棄物回收再利用，希望把大溪漁港打造成減廢漁港的示範基地。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛主持大溪漁港海廢暫置所啟用儀式，針對最難處理的保麗龍，海廢暫置所導入減容機，縮小保麗龍廢棄物體積，方便運輸與後續處理，由於現有的暫置空間有限，亟待進一步擴充。

    縣府指出，暫置所使用大溪漁港收集海廢做成的再生材料板材建構而成，接下來期望強化減容機使用效能，並擴充空間增加收容量，經由減容方式，處理大溪漁港最常見的3大海廢，即保麗龍、寶特瓶、瓶蓋，根據統計，這類海廢一年數量有750到1000公斤。

    大溪漁港是地方上知名漁港，因鄰近雙北都會區，觀光客絡繹不絕，暫置所的海廢處理作業，扮演領頭羊角色，目前採取回收、轉化、再製、回饋步驟促使海廢減量，盼藉此拋磚引玉，帶動減廢、減碳的環保意識。

    大溪漁港減容機牆面裝置藝術。（宜蘭縣府提供）

    大溪漁港減容機牆面裝置藝術。（宜蘭縣府提供）

    大溪漁港海廢暫置所導入減容機，縮小保麗龍廢棄物體積。（宜蘭縣府提供）

    大溪漁港海廢暫置所導入減容機，縮小保麗龍廢棄物體積。（宜蘭縣府提供）

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