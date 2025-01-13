走春賞「台版亞馬遜」！ 台南雙春紅樹林木棧道打通任督二脈

走在雙春紅樹林步道，感受下空氣中的溫度、濕度和鹹鹹的海風。（記者楊金城攝）

2025/01/13 17:09

〔記者楊金城／台南報導〕台南北門雙春濱海遊憩區的南側「台版亞馬遜」紅樹林木棧道，去年完成改建重新開放，加上北側「忘憂森林」紅樹林木棧道形成完整的紅樹林步道系統，成為走春好景點，迎接農曆新年的觀光潮，9天年假中，除夕未提供住宿外，其他8天全部客滿。

北門雙春濱海遊憩區由台南市觀光旅遊局委外經營，以沙灘、紅樹林、星光帳篷、濱海露營區的特色變身為熱門景區。

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市府先在5年前完成雙春北側紅樹林木棧道更新改善，接著再分3年重建南側紅樹林木棧道，斥資超過4千萬改善，打通雙春園區紅樹林步道系統「任督二脈」。

雙春園區有全台最大紅樹林保護區，南市觀旅局今天（13日）指出，北側木棧道深入紅樹林「迷宮」，觀賞雙春版「忘憂森林」景觀，遊客走在木棧道可輕鬆觀察紅樹林濕地生態、魚蝦蟹、枯死的木麻黃林。南側紅樹林保護區因水道交錯，有「台版亞馬遜」稱譽，木棧道修復後重新開放，提供遊客安全的體驗空間，欣賞紅樹林濕地生態之美。

雙春園區指出，南側「台版亞馬遜」紅樹林木棧道現在打通可完整走一圈，遊客也可續走北側紅樹林木棧道，步道總長約在2公里。

雙春園區是過年走春的熱門景點，9天年假中除除夕外，星光帳篷全部客滿，露營區約5成；北門井仔腳鹽田的民宿則有6成住宿率。遊客走春可連結「台灣王爺總廟」北門南鯤鯓代天府祈福。

雙春北側紅樹林步道。（記者楊金城攝）

台南北門雙春濱海遊憩區的南側「台版亞馬遜」紅樹林木棧道深入紅樹林水道，近觀紅樹林濕地生態。（記者楊金城攝）

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