台江國家公園新春活動初一登場 送北汕尾媽祖紀念幣限量700份

台江國家公園蛇年新春系列活動大年初一登場，紀念品─北汕尾媽祖紀念幣呈現欖李和台江國家公園意象。（圖由台江處提供）

2025/01/13 17:03

〔記者蔡文居／台南報導〕台江國家公園蛇年新春系列活動，首場將與北汕尾鹿耳門天后宮攜手合辦，於1月29日大年初一在天后宮廟前廣場舉行，民眾憑問卷兌換紀念品─北汕尾媽祖紀念幣，限量700份，每人限領1份，送完即止。

台江處表示，台江國家公園新春活動，今年天后宮場次紀念品為北汕尾媽祖紀念幣，其正面為鎮殿媽與象徵幸福順遂的蝴蝶蘭，寓意天后賜福緣，傳達蛇（時）來運轉、順利興隆的祝福；背面則以水畔盛開的欖李花，呈現今年宣導主題─欖李和台江國家公園意象。欖李在台江地區的數量為全國最多，其具有護岸固堤功能，而耐鹽特性，也被廣泛運用為鹽濕地的綠化植物。

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台江處表示，新春系列活動於大年初一上午8點半至11點半登場，邀請民眾深入認識台江國家公園，憑問卷兌換紀念品，為確保兌領活動的公平性，現場不接受以物品代替排隊。此外現場也有台江國家公園宣導展示和造型氣球贈送，氣球由專業老師現場製作，同為每人限領1個，時間為10點半至11點半。

台江說，想收集紀念幣但無法於大年初一參加活動的民眾，也歡迎於大年初三起至台江國家公園遊客中心賣店─來趣台江購買，限量400組，每人限購2組，每組售價250元，售完為止。

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