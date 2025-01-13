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    11年終於盼到新縱貫線！東彰快速道路北段1/18通車

    東彰快速道路北段通車後，能紓解台1線與縣道137線的交通壓力。這是彰化縣第3條全新的縱貫路。（圖民眾提供）

    東彰快速道路北段通車後，能紓解台1線與縣道137線的交通壓力。這是彰化縣第3條全新的縱貫路。（圖民眾提供）

    2025/01/13 16:59

    〔記者張聰秋／彰化報導〕2014年，前彰化縣長魏明谷在競選白皮書中提出開闢東彰快速道路，分三段推動建設，中段率先通車，南延段則在昨天（12日）正式啟用，最後一段北延段將於本周六（18日）通車，屆時東彰快速道路將全線通車。

    這條全新平面「東縱」快速道路位於八卦山脈東側，是彰化縣繼台一線中山路、縣道137線山腳路後，第3條連貫南北的主要道路，中央支持與經費補助下，砸下85億元打造完成（北段38億元、中段35億元、南延段12億元）。

    東彰道路全線長約30公里，總經費85億元，從北到南，北段路線起於台74甲線與台1線、縣道137線交界，銜接東西向快速公路台76線林厝交流道；中段路線穿越員林市、社頭鄉等地，進入高鐵彰化站區，作為高鐵彰化站的北向聯外道路；南延段則由高鐵彰化站繼續往南，經縣道141線，接上國道3號南雲交流道。

    中段早在2017年率先通車，南延段於2022年動工，部分路段2023年開放通行。至於北段，分為三個標案，2022年3月起陸續施工，已於去年底完工，並將於本周六舉行通車典禮。

    北段全長約10.42公里，起點位於台74甲線花壇路段，經過花壇、大村、員林，終點連接台76線林厝交流道，該路段規劃路寬28公尺，通車後將完整銜接東彰道路中段及南延段，並連結台74甲線及台76線等快速公路與高鐵彰化站，形成彰化東側主要生活圈幹道。

    今年農曆年前北段通車後，對花壇、員林、大村周邊的發展有明顯助益，更能有效紓解台1線與縣道137線的交通壓力。

    東彰道路北段路線經過花壇、大村、員林，銜接中段與南延段，還能與台74甲線和台76線快速道路無縫連結，成為八卦山東側的主要交通幹道。（圖縣府提供）

    東彰道路北段路線經過花壇、大村、員林，銜接中段與南延段，還能與台74甲線和台76線快速道路無縫連結，成為八卦山東側的主要交通幹道。（圖縣府提供）

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