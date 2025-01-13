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    冬季最強沙雕場！青洲灣派對主打沙雕展 1/17正式亮相

    大鵬灣青洲灣派對今年主打沙雕，其中「祥龍盤福鵬灣大橋」的沙雕更與鵬灣大橋相呼應，非常「接地氣」。（記者陳彥廷攝）

    大鵬灣青洲灣派對今年主打沙雕，其中「祥龍盤福鵬灣大橋」的沙雕更與鵬灣大橋相呼應，非常「接地氣」。（記者陳彥廷攝）

    2025/01/13 17:02

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）自2022年起首辦「青洲灣派對」廣受好評，今年主打的沙雕展更是橫跨春節假期，沙雕座數也從2座擴展到10座，今天生肖沙雕正式亮相，龍盤福踞鵬灣大橋及麒麟喜氣拜年的沙雕正式亮相，超立體的模樣驚艷眾人，本週五正式開幕，鵬管處歡迎全國民眾來全台最強沙雕場走春。

    鵬管處今年以生肖蛇為主題，以沙雕打造「歡喜金蛇年神獸來拜年」，現場多達10座的沙雕昨天正式公開，在鵬灣大橋的背景下，一字排開非常壯觀，其中蛇年當然是以蛇為主角，藝術家並以傳統東方神獸為主角，精心雕出栩栩如生的沙雕。

    鵬管處表示，今年的青洲灣派對從本週五1月17日開始，至元宵節2月12日，在大鵬灣青洲灣舉辦，接續去年運用黑沙場地優勢，今年結合生肖及春節氛圍雕刻10組沙雕進行展演，接著在1月25日規劃辦理主題演唱會及OH野市集等活動，邀請遊客一起來感受大鵬灣的熱情，看海踏浪、尋美食，跟著音樂一起搖擺。

    鵬管處指出，今年沙雕融合傳統文化與現代藝術，展現出東方開運神獸的獨特魅力，由台灣沙雕藝術重要推手陳坤田擔任藝術總監，並邀請3位來自日本的頂尖沙雕師保板俊彥、松木由子和林真理與台灣沙雕團隊共同創作。

    鵬管處說，最受期待的「主題演唱會」，由今年的尾牙王告五人領銜登台，加上影子計畫、桑尼SONNIE及大成共4組優質藝人、團體輪番演出，而當日搭配「OH 野市集」，聯合大鵬灣產業聯盟觀光圈與蓬萊集車所合作，邀請各地風格餐飲品牌、美式餐車及露營風格美食進駐，攤位多元包括文創輕食、特色美食及手作文創等，邀請民眾在音樂與美食中感受無限的派對氛圍。

    鵬管處強調，為推動淨零計畫，在青洲灣打造全台首座使用再生能源發光的大型夜光雕塑「雲光島」，將大鵬灣的藝術饗宴從白天延伸至夜間，夜間除了欣賞自體發光的裝置藝術外，還能利用手機來體驗「用光許願」，更多2025青洲灣派對活動資訊可上: https://pingtung-2025.ace86.com/ 或至大鵬灣管理處粉絲團查詢。

    大鵬灣青洲灣派對今年強打全台最強沙雕場，象徵行動力的麒麟是栩栩如生。（記者陳彥廷攝）

    大鵬灣青洲灣派對今年強打全台最強沙雕場，象徵行動力的麒麟是栩栩如生。（記者陳彥廷攝）

    蛇年的主角「歡喜金蛇年」。（鵬管處提供）

    蛇年的主角「歡喜金蛇年」。（鵬管處提供）

    大鵬灣青洲灣派對今年主打沙雕，模樣是栩栩如生。（鵬管處提供）

    大鵬灣青洲灣派對今年主打沙雕，模樣是栩栩如生。（鵬管處提供）

    大鵬灣青洲灣「雲光島」裝置藝術，白天吸收紫外線及日光，再於夜間綻放。（鵬管處提供）

    大鵬灣青洲灣「雲光島」裝置藝術，白天吸收紫外線及日光，再於夜間綻放。（鵬管處提供）

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