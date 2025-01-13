凍漲30年！台鐵票價調漲方案 杜微：合理報酬率會低於3％

台鐵公司董事長杜微1月13日表示，2月5日董事會將提出台鐵票價調整方案，合理報酬率低於3％。（記者蔡昀容攝）

2025/01/13 16:40

〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵票價凍漲30年，如何調漲引起外界關注。台鐵公司先前根據合理報酬率3至5％制定票價調漲方案，董事長杜微今（13日）重申，為了要留住長程旅客、便利短程旅客，票價公式採用的合理報酬率，會低於3％，希望能於2月5日董事會通過。

杜微坦言，原本希望去年能提出票價調漲方案，但他自己不爭氣，提案沒能在董事會通過，所以這次的提案，力求周延細緻，希望2月5日董事會能獲得董事會同意，後續就能報交通部費率審議委員會，接著報行政院核定。他也會請交通部盡量協助。

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今年電價可能再漲，台鐵會不會將此納入票價調漲方案計算？杜微強調，這次的票價調整依據來自於立法院的公式，基礎是2023年加上2024年修正，所以跟2025年電價沒有關係，這不會納入票價考量。

另外，杜微表示，台鐵每2年就會進行一次票價合理化分析研究，2023年分析研究就曾建議票價自動調整機制，但目前沒有法規依據，這需要修訂鐵路法，所以這部分就列入長期目標。

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