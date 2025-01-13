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    蘭嶼多處景點遭噴「中國台灣省」簡體字 鄉民：返島時曾遇中國團

    台東縣蘭嶼鄉許多景點今早被發現遭人噴漆，景點告示牌上被用白漆噴上「中國台灣省」。（民眾提供）

    台東縣蘭嶼鄉許多景點今早被發現遭人噴漆，景點告示牌上被用白漆噴上「中國台灣省」。（民眾提供）

    2025/01/13 17:00

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣蘭嶼鄉許多景點今早被發現遭人噴漆，景點告示牌上被用白漆噴上「中國台灣省」，其中雙獅岩、軍艦岩等告示牌，甚至還沒驗收的涼亭都遭毒手，雖無法確定是否為中國人所為，但有鄉民反映自己返島時巧遇中國團；警方目前正清查可疑對象，部分鄉民見狀相當氣憤順手改寫「中國，台灣省的！」

    出身蘭嶼的台東縣議員董昌華聞訊怒斥：「哪來的神經病！我來了解一下，這太可惡了，要抓出來」；警方表示，今早已獲報，鄉公所將派員前往清除字樣，目前已過濾附近監視器清查可疑對象。

    受塗鴉處多集中在東清部落，如雙獅岩、軍艦岩還有一處涼亭，連擋土牆上也有，目前居民發現約有4處，皆以白漆噴上簡體字「中國台灣省」。

    有民眾見到倒也不清除字體，似乎是隨手拾起石頭在遭噴漆的告示牌上刻畫，改成「中國，台灣省的」。寥寥幾筆、文意迥異。

    有民眾表示，為何不在自家門口噴漆，非得到別人家噴；有蘭嶼鄉民表示，蘭嶼全島都原保地都是我們族人的，誰有能力代替蘭嶼人亂認主人？

    簡體字許多人會寫，警方目前也未釐清對象，但有鄉民表示，前幾天自己坐船回島上時剛好就和中國團同船，實在很難不讓人懷疑。

    有民眾說「要寫，大家一起寫」，加了標點符號又多一字。（民眾提供）

    有民眾說「要寫，大家一起寫」，加了標點符號又多一字。（民眾提供）

    雙獅岩也被噴漆。（民眾提供）

    雙獅岩也被噴漆。（民眾提供）

    涼亭還沒驗收就被噴漆。（民眾提供）

    涼亭還沒驗收就被噴漆。（民眾提供）

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