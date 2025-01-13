質疑板殯說明會辦得太倉促 周勝考要求撤銷否則不開議

議員周勝考在臨時會砲聲隆隆，要求市府民政局撤銷板殯15日、18日兩場說明會，否則將干擾議事進行。（記者董冠怡攝）

2025/01/13 16:52

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市立殯儀館（簡稱板殯）遷建或原址重建爭吵不休，市長侯友宜去年總質詢曾明確表示最慢今年1月決定板殯去留，主張遷建的國民黨籍市議員周勝考近日與發起連署提案重建的同黨市議員劉美芳隔空互槓。周勝考今天在市議會臨時會砲聲隆隆，要求市府民政局撤銷15日、18日兩場地方說明會，否則將干擾議事進行、放話若要審預算全數反對。

周勝考表示，市議會提案單尚未送出，民政局就以提案單為由要開說明會，並未善盡告知義務，過於倉促，欺騙選民是經議會成員同意，質疑說明會程序不合法、想強渡關山，藐視議會，要求撤銷說明會，而且所有連署須經大會決議、小組審查，審慎評估內容有無窒礙難行或妨礙地方、議會之處，事關130億元的市政建設，不能草率行事。

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主席兼副議長陳鴻源指出，說明會尚未舉行，若資料上有與事實不符的地方，需先去改正，建議周勝考可以去說明會表達反對意見。

民政局長林耀長回應，舉辦說明會的用意是為廣聽民意的需求，並未進行任何政策上的決定，只是將構想方案向大家說明。

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