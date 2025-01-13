饗饗59人疑食物中毒 北市 衛生局：疑諾羅病毒惹禍

自助餐廳饗饗台北信義微風店疑似食物中毒事件，累計至12日共59人就醫通報，台北市衛生局不排除可能是生鮮食材遭諾羅病毒汙染導致食物中毒。（資料照）

2025/01/13 16:46

〔記者林承鴻／台北報導〕自助餐廳饗饗台北信義微風店疑似食物中毒事件，累計至12日共59人就醫通報，餐廳已於12日下午復業，不過檢驗結果及造成可能食物中毒原因尚未出爐。台北市衛生局表示，通報個案潛伏期及症狀都與諾羅病毒相似，且8、9成個案都有吃生魚片，不排除可能是生鮮食材遭諾羅病毒汙染導致食物中毒。

衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁表示，衛生局7日前往該餐廳採檢，維生物培養需1至2週時間，結果最快本週出爐，將參考疾管署人體檢體及流行病學調查結果，綜合判定是否為食品中毒，若確定為食品中毒，會依《食安法》評估業者的營業額、資本額、中毒人數等，裁罰6萬元至2億元罰鍰。

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林冠蓁說，目前無再有新增個案，通報就醫個案8、9成都有食用生魚片，約一半有吃生蠔、干貝，加上送醫個案症狀與潛伏期等都與諾羅病毒類似，推測有高機率是諾羅病毒導致，餐廳提出復業報告也推測可能是生鮮食材遭受諾羅病毒、病原性大腸桿菌、沙門氏菌汙染，具體致病原因仍待流行病學調查進一步了解。

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