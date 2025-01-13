桃園、八德交界農地堆滿土石方 桃市府：違反農地農用將裁處

桃園市桃園、八德區交界，鄰近桃園自來水廠旁的農地，近日遭堆置大量土石方，原本翠綠的農地不再。（環保局提供）

2025/01/13 16:27

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園、八德區交界一處農地被檢舉疑似遭人濫倒廢土，議員余信憲8日召集相關局處現勘，初步檢視傾倒農地的非廢土而是土方，但已不符農地農用規定，都發局表示，9日函請行為人依法陳述意見，屆期將依都市計畫法裁處。

余信憲表示，該農地位於桃園區國際路、桃園自來水廠旁，近日被發現有砂石車進進出出，承租人疑似租用農地收受廢土，8日他召集農業局、環保局、警察局、桃園區公所、都發局、水利署桃園管理處、桃園自來水廠、中德里等單位現勘，赫見原本翠綠的農地已遭傾到大片廢土，農地旁的圳溝因砂石車頻繁進出，被壓得殘破不堪，路面、路樹也受到毀損，現場目測看起來雖是土方，但未開挖怎知裡頭是否夾雜廢棄物。

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環保局表示，經查農地上有堆置土方，現場負責人表示，是進行填土整地作業，並出示砂石買賣合約書供查核，目視現場土方表面衛有夾雜廢棄物情形，周界也未見有影響環境品質情形，除責成現場負責人做好自主管理，若有載運土方出場應載運至合格土資場，若有外土進場則應有合格來源證明，整地過程若有產出廢棄物，應交由合格清除、處理機構進行清理，皆需保留相關單據供查核，後續也會在農地周邊架設縮時攝影或CCTV監測，而此案都市計畫土地農業區經農業局確認未有農用，並由都發局依違反都市計畫農業區土地使用分區管制規定通知陳述意見，並限期恢復土地原狀。

農業局說明，現場原是閒置農地，上頭堆置土方行為明確，違反農地農用規定，移請都發局後續處理；都發局表示，該處未經核准回填土石方作篩選場，違反都市計畫農業區土地使用管制規定，9日函請行為人依法提出陳述意見，屆期將依都市計畫法裁處，並已依桃園市農業用地濫倒土方案件處理原則，函請桃市府建管處、環保局及警察局等單位辦理土方來源流向查察、機具設備查扣及加強該地點巡查、攔檢等事宜。

桃園市議員余信憲接獲檢舉，位於桃園、八德區交界的農地，近日遭人傾倒大量土方。（擷取自余信憲臉書）

桃市府相關局處到場現勘。（環保局提供）

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